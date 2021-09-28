Експерти розповіли, як захистити паролем файли і папки на комп’ютері

Вам напевно приходила думка захистити паролем папки на комп’ютері, щоб прибрати особисту інформацію від сторонніх очей. Однак у Віндовс 10 штатна функція пароля для окремих файлів і папок банально не передбачена. Є кілька варіантів зробити це через спеціальні програми або без програм, але обхідними шляхами.





Як поставити пароль на папку Windows 10 прямо на робочому столі – ми і розповімо в сьогоднішньому матеріалі.

Як запаролити папки на комп’ютері

Найпростіший спосіб обмежити небажаний доступ до файлів і папок – використання спеціального софту. Добре себе зарекомендували:

Easy File Locker;

Folder Guard;

Anvide Seal Folder;

Protected Folder;

Secure Folder.

Всі програми зі списку працюють приблизно однаково. Розглянемо, як поставити пароль на папку в Windows 10 на прикладі Anvide Seal Folder:

Встановлюємо і відкриваємо програму. Тиснемо «Додати папку» (іконка у вигляді плюса зліва на верхній панелі). Вказуємо шлях до папки. Вибираємо додану папку, тиснемо на неї ПКМ, вибираємо «Закрити доступ». Придумуємо пароль і двічі його вводимо.

Готово – тепер, щоб відкрити цю папку, доведеться вводити пароль. При видаленні програми, за допомогою якої ви встановили захист, вона може пропасти і файл / папка будуть знову доступними для широкого загалу. Цей момент краще уточнювати для кожного конкретного додатка.

Створення архіву з паролем

Запаролена папка у Windows 10 також може бути створена за допомогою програм архіваторів: WinRAR або ZIP або 7-Zip. Це особливо зручно, якщо в неї не потрібно буде вносити часті зміни.

Як запаролити папку на робочому столі комп’ютера через архіватор:

Встановлюємо WinRAR або WinZIP, якщо їх ще немає на ПК. Вибираємо потрібну папку, тиснемо на неї ПКМ, і вибираємо «Додати до архіву …». Обираємо вкладку «Загальні» в правому нижньому кутку тиснемо «Встановити пароль …». Придумуємо і двічі вводимо пароль. За замовчуванням замість символів показуються зірочки, тому щоб не помилитися – краще натиснути «Відображати пароль при вході».

Готово: захищена папка створена. Тепер «першоджерело” (незаархівовану папку) можна видалити, залишивши тільки архів. Його бачитимуть всі користувачі ПК, але щоб відкрити архів і отримати доступ до вмісту потрібно буде вводити пароль.

Створення захищеного віртуального диска

Якщо на ваш комп’ютер встановлена Windows 10 Professional, Education або Enterprise, в ній є вбудований «шифрувальник» під назвою BitLocker. Ним можна без програмзахистити будь-яку інформацію, крім:

системного розділу;

розділу, призначеного для відновлення.

Важливо: BitLocker не створює паролі для окремих папок. Він зашифровує цілий розділ жорсткого диска, тому вам потрібно буде або виділити під запаролення окремий вже існуючий диск, або створити новий розділ, і перекидати туди все, що треба заховати.

Розглянемо обидва варіанти шифрування.

Щоб поставити пароль на вже існуючий диск:

Заходимо в «Цей комп’ютер», тиснемо ПКМ на потрібному диску, і вибираємо «Включити BitLocker». Придумуємо і ставимо пароль (є варіант підключити ПІН, він нам не потрібен). Чекаємо, поки BitLocker шифрує.

Щоб зробити запаролений доступ на новий диск:

Тиснемо Win + X і заходимо в «Керування дисками». Вибираємо «Дія», потім «Створити віртуальний жорсткий диск». Вибираємо, який обсяг він буде займати. Формат і тип можна залишити за замовчуванням ( VHD і фіксований розмір). Тепер в списку дисків з’явився новий пункт. Тиснемо на ньому ПКМ, і вибираємо «Ініціалізувати диск». На просторі, що з’явився натискаємо ПКМ і вибираємо «Створити простий том». Вибираємо, яку назву отримає новий том, вказуємо файлову систему (можна залишити NTFS). Після створення нового диска діємо так, як ми описували в попередньому списку.

Додаткові способи захисту

Існують альтернативні варіанти захистити важливої інформації у Windows 10.

Приховати папку / файл

В такому випадку вони не будуть відображатися в Провіднику та інших файлових менеджерах, якщо спеціально не включити відображення прихованих файлів і папок (це взагалі мало хто вміє робити).

Як приховати файл / папку:

Тиснемо ПКМ на файлі / папці, і відкриваємо «Властивості». У вкладці «Загальні» внизу знаходимо «Атрибути», і вибираємо «Прихований». Застосовуємо зміни.

Тепер папка зникне. Щоб її побачити, в «Провіднику» треба включити відображення прихованих файлів. Для цього на верхній панелі у вкладці «Вид» ставимо галочку в чекбоксі «Приховані елементи»:

Поставити паролі на окремі документи

Найчастіше паролем хочуть закрити якісь документи, і майже завжди вони мають формат пакета Microsoft Office.

Щоб запаролити окремий документ:

Відкрийте Office, і на панелі управління угорі ліворуч виберіть «Файл», потім «Відомості», і потім «Захист документа» (в Excel цей пункт може називатися «Захист книги», в PowerPoint – «Захист презентації»). Виберіть «Зашифрувати за допомогою пароля», встановіть пароль і підтвердіть дію.

Тепер при кожному відкритті цього документа потрібно буде вводити пароль. Такий варіант зручний, якщо потрібно зашифрувати невелику кількість файлів.

Вище ми розібрали в деталях, як запаролити папку в Windows 10 різними способами. Крім них – не забувайте робити серйозний пароль для свого облікового запису, і пам’ятайте, що інформацію можна зберігати не тільки на комп’ютері, але і в хмарі.