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Експерти розповіли, як захистити паролем файли і папки на комп’ютері

28.09.2021
3 хв. на прочитання

Вам напевно приходила думка захистити паролем папки на комп’ютері, щоб прибрати особисту інформацію від сторонніх очей. Однак у Віндовс 10 штатна функція пароля для окремих файлів і папок банально не передбачена. Є кілька варіантів зробити це через спеціальні програми або без програм, але обхідними шляхами.


Як поставити пароль на папку Windows 10 прямо на робочому столі – ми і розповімо в сьогоднішньому матеріалі.

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Як запаролити папки на комп’ютері

Найпростіший спосіб обмежити небажаний доступ до файлів і папок – використання спеціального софту. Добре себе зарекомендували:

  • Easy File Locker;
  • Folder Guard;
  • Anvide Seal Folder;
  • Protected Folder;
  • Secure Folder.

Всі програми зі списку працюють приблизно однаково. Розглянемо, як поставити пароль на папку в Windows 10 на прикладі Anvide Seal Folder:

  1. Встановлюємо і відкриваємо програму.
  2. Тиснемо «Додати папку» (іконка у вигляді плюса зліва на верхній панелі).
  3. Вказуємо шлях до папки.
  4. Вибираємо додану папку, тиснемо на неї ПКМ, вибираємо «Закрити доступ».
  5. Придумуємо пароль і двічі його вводимо.

Готово – тепер, щоб відкрити цю папку, доведеться вводити пароль. При видаленні програми, за допомогою якої ви встановили захист, вона може пропасти і файл / папка будуть знову доступними для широкого загалу. Цей момент краще уточнювати для кожного конкретного додатка.

Створення архіву з паролем

Запаролена папка у Windows 10 також може бути створена за допомогою програм архіваторів: WinRAR або ZIP або 7-Zip. Це особливо зручно, якщо в неї не потрібно буде вносити часті зміни.

Як запаролити папку на робочому столі комп’ютера через архіватор:

  1. Встановлюємо WinRAR або WinZIP, якщо їх ще немає на ПК.
  2. Вибираємо потрібну папку, тиснемо на неї ПКМ, і вибираємо «Додати до архіву …».
  3. Обираємо вкладку «Загальні» в правому нижньому кутку тиснемо «Встановити пароль …».
  4. Придумуємо і двічі вводимо пароль. За замовчуванням замість символів показуються зірочки, тому щоб не помилитися – краще натиснути «Відображати пароль при вході».

Готово: захищена папка створена. Тепер «першоджерело” (незаархівовану папку) можна видалити, залишивши тільки архів. Його бачитимуть всі користувачі ПК, але щоб відкрити архів і отримати доступ до вмісту потрібно буде вводити пароль.

Створення захищеного віртуального диска

Якщо на ваш комп’ютер встановлена Windows 10 Professional, Education або Enterprise, в ній є вбудований «шифрувальник» під назвою BitLocker. Ним можна без програмзахистити будь-яку інформацію, крім:

  • системного розділу;
  • розділу, призначеного для відновлення.

Важливо: BitLocker не створює паролі для окремих папок. Він зашифровує цілий розділ жорсткого диска, тому вам потрібно буде або виділити під запаролення окремий вже існуючий диск, або створити новий розділ, і перекидати туди все, що треба заховати.

Розглянемо обидва варіанти шифрування.

Щоб поставити пароль на вже існуючий диск:

  1. Заходимо в «Цей комп’ютер», тиснемо ПКМ на потрібному диску, і вибираємо «Включити BitLocker».
  2. Придумуємо і ставимо пароль (є варіант підключити ПІН, він нам не потрібен).
  3. Чекаємо, поки BitLocker шифрує.

Щоб зробити запаролений доступ на новий диск:

  1. Тиснемо Win + X і заходимо в «Керування дисками».
  2. Вибираємо «Дія», потім «Створити віртуальний жорсткий диск».
  3. Вибираємо, який обсяг він буде займати. Формат і тип можна залишити за замовчуванням ( VHD і фіксований розмір).
  4. Тепер в списку дисків з’явився новий пункт. Тиснемо на ньому ПКМ, і вибираємо «Ініціалізувати диск».
  5. На просторі, що з’явився натискаємо ПКМ і вибираємо «Створити простий том».
  6. Вибираємо, яку назву отримає новий том, вказуємо файлову систему (можна залишити NTFS).
  7. Після створення нового диска діємо так, як ми описували в попередньому списку.

Додаткові способи захисту

Існують альтернативні варіанти захистити важливої інформації у Windows 10.

Приховати папку / файл

В такому випадку вони не будуть відображатися в Провіднику та інших файлових менеджерах, якщо спеціально не включити відображення прихованих файлів і папок (це взагалі мало хто вміє робити).

Як приховати файл / папку:

  1. Тиснемо ПКМ на файлі / папці, і відкриваємо «Властивості».
  2. У вкладці «Загальні» внизу знаходимо «Атрибути», і вибираємо «Прихований».
  3. Застосовуємо зміни.

Тепер папка зникне. Щоб її побачити, в «Провіднику» треба включити відображення прихованих файлів. Для цього на верхній панелі у вкладці «Вид» ставимо галочку в чекбоксі «Приховані елементи»:

Поставити паролі на окремі документи

Найчастіше паролем хочуть закрити якісь документи, і майже завжди вони мають формат пакета Microsoft Office.

Щоб запаролити окремий документ:

  1. Відкрийте Office, і на панелі управління угорі ліворуч виберіть «Файл», потім «Відомості», і потім «Захист документа» (в Excel цей пункт може називатися «Захист книги», в PowerPoint – «Захист презентації»).
  2. Виберіть «Зашифрувати за допомогою пароля», встановіть пароль і підтвердіть дію.

Тепер при кожному відкритті цього документа потрібно буде вводити пароль. Такий варіант зручний, якщо потрібно зашифрувати невелику кількість файлів.

Вище ми розібрали в деталях, як запаролити папку в Windows 10 різними способами. Крім них – не забувайте робити серйозний пароль для свого облікового запису, і пам’ятайте, що інформацію можна зберігати не тільки на комп’ютері, але і в хмарі.

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28.09.2021
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