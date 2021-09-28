Що насправді вчені знайшли в грунті, який китайці привезли на Землю з Місяця

Одна зі знахідок – гострі уламки, що утворилися при падінні мікрометеоритів.





Вчені з Китаю озвучили перші результати досліджень зразків грунту з Місяця, доставлених на нашу планету міжпланетної станцією «Чаньє-5», повідомляє сайт Europlanet Science Congress.

У грудні 2020 року китайська місячна місія доставила на Землю близько 2 кг кам’яних фрагментів і пилу з Місяця. Результати аналізу стали відомі тільки зараз. На науковій конференції Europlanet Science Congress (EPSC) 2021 аспірант Китайського університету геолого-геофізичних досліджень Юці Цянь представив висновки ранніх етапів дослідження, в якому використовується геологічне картування для зв’язування фрагментів в зібраних зразках з об’єктами поблизу місця посадки.

Повідомляється, що близько 90% матеріалів, зібраних «Чаньє-5», це реголіт і базальти. Однак 10% відсотків фрагментів мають зовсім інший, «екзотичний» хімічний склад. У ньому містяться у тому числі гострі уламки, що утворилися при падінні мікрометеоритів, і фрагменти вулканічного походження, а також мінерали та гірські породи. Вулканічні сліди можуть бути пов’язані з виверженням вулканів «Рима Майран» і «Рима Шарп».

На фото: 35 грам грунту, зібраного роботизованою рукою з поверхні Місяця. Джерело: CNSA (China National Space Administration) / CLEP (China Lunar Exploration Program) / GRAS (Ground Research Application System).

«Формування місячної поверхні – дуже складний процес, вплив на який надає також сонячний вітер, удари мікрометеоритів і перепади температур», – пояснив Юці Цянь.

На фото: модуль “Чаньє-5”. Джерело: CNSA (China National Space Administration) / CLEP (China Lunar Exploration Program) / GRAS (Ground Research Application System).

Китай став третьою країною в світі, що отримала зразки грунту з Місяця. Китайський модуль «Чаньє-5» був посаджений на краю Океану Бур, раніше американська і радянська місії не дослідили цю ділянку супутника Землі. Крім того, отримані китайцями зразки з Місяця стали найсвіжішими на сьогоднішній день.