Складено ТОП-10 додатків для запису дзвінків на iPhone в 2021 році

Буває багато ситуацій, коли виникає необхідність записати телефонну розмову з абонентом. Розглянемо, як це реалізувати і чим це може бути корисно для будь-якої людини.





У багатьох смартфонах і планшетах під управлінням Android виробником «з коробки» передбачена функція запису телефонних розмов. Особливо це стосується пристроїв, які оснащені останніми версіями операційної системи.

У свою чергу на iOS подібної можливості немає, і Apple поки навіть не збирається її додавати. Це можна пояснити тим, що компанія завжди ставилася до питання конфіденційності дуже відповідально, хоча на фоні деяких ситуацій з цим можна і посперечатися.

Справа в тому, що для програмної реалізації функції запису на системному рівні потрібне використання таких механізмів, які можуть бути використані проти самого користувача. У зв’язку з цим можуть з’явитися дірки в безпеці і витік даних. Але безліч сторонніх розробників знайшли інший вихід і «викотили» свої додатки для запису дзвінків прямо в App Store.

Для чого потрібен запис дзвінків?

Записати телефонну розмову досить легко, завантаживши якусь спеціальну програму з магазину. Але навіщо взагалі ця функція, як вона може стати в нагоді?

Люди, які постійно комунікують одні з одними за допомогою телефону і часто обговорюють різні ділові питання, напевно здогадалися, як можна використовувати запис дзвінків. Це банально може полегшити життя, адже тепер не доведеться запам’ятовувати всякі нюанси під час бесіди.

До того ж, дана функція може відмінно допомогти в тому випадку, якщо ви зіткнетеся з погрозами або вимаганням. Весь діалог можна записати як на диктофон і використовувати для свого захисту, подавши до суду на порушників правопорядку.

REKK

Відкриє рейтинг багатофункціональний додаток REKK, який є сумісним не тільки з iPhone, але і ноутбуками на базі macOS. Додаток працює за допомогою служби конференцій, що надається мобільним оператором, тому перед встановленням необхідно переконатися, що дана послуга підключена.

Щоб розібратися, як записати вхідний чи вихідний дзвінок, рекомендуємо натиснути на іконку «?» в лівому верхньому куті. Там ви знайдете покрокові інструкції з скріншотами. Також є відеопідказки із користування послугою, тому розібратися з його основним функціоналом не складе труднощів.

Після закінчення розмови буде збережений файл із записом, яким можна поділитися з друзями в соціальних мережах і месенджерах. Також тут є функція конвертації, що дозволяє переводити діалог в текст. Це може бути зручно, якщо прослуховувати всю бесіду немає часу, але потрібно швидко знайти певний фрагмент.

Для зручності всі записи можна сортувати за деякими фільтрів. За замовчуванням в плеєрі присутнє сортування за номером телефону, але при бажанні можна відображати лише вибрані розмови. Щоб записи не потрапили в чужі руки, можна захистити додаток паролем або Touch ID. Крім основної функції, програма може виконувати функцію анти-спам додатка для блокування вхідних дзвінків і визначення номерів.

Однак за більшість функцій доведеться заплатити. Платна підписка має 3 плану: на тиждень, на місяць і на рік.

Особливості програми:

Більше десятка країн з серверними номерами: зберігайте розмови, де б ви не знаходилися.

Розпізнавання і конвертація мови: REKK здатний переводити вміст записів в текст з функцією пошуку.

Простий інтерфейс і лаконічний дизайн.

Робіть замітки при прослуховуванні записів: так буде легше запам’ятати важливі моменти і суть діалогу.

Єдиний акаунт: створіть онлайн-акаунт, щоб прослуховувати записи з будь-якого іншого пристрою.

Необмежені ресурси: записуйте стільки, скільки потрібно за часом будь-яку кількість разів.

Діліться розмовами з друзями: відправляйте посилання або аудіо безпосередньо через месенджери / соціальні мережі.

Збереження записів: використовуйте хмарне сховище, щоб створити резервну копію файлу.

Call Recorder

Call Recorder – проста і зручна програма для запису і прослуховування телефонних розмов. Зберігати можна як вихідні, так і вхідні дзвінки буквально в кілька кліків. Весь основний функціонал програми доступний «з коробки», відразу після завантаження звичайної версії, а ось за бажання отримати додаткові опції доведеться заплатити.

Записи упорядковано відповідно до декількох вкладок: «Всі», «Вхідні» і «Вихідні». При видаленні файли спочатку потрапляють в корзину, звідки їх можна відновити. У деяких випадках це може дійсно врятувати, якщо ви випадково спробуєте стерти важливий запис. В додатку є можливість зберігати розмови і на хмарному сховищі.

Платна підписка дає можливість включати запис діалогу не з самого початку, а, наприклад, з середини розмови, дозволяє використовувати хмарні сервіси (інтеграції з Google Drive, Dropbox та ін.) і багато іншого. Як і у випадку з сервісом REKK, тут є кілька планів на вибір: тижневий, на місяць, на рік.

Особливості утиліти:

Приємна темна тема.

Повністю відсутня реклама (тільки в Premium).

Вирішення будь-яких проблем із записом.

Інтуїтивно зрозуміла навігація: можна користуватися програмою відразу після завантаження, будь-якого навчання не потрібно.

Велика кількість налаштувань.

Зворотній зв’язок з розробниками: можна попросити допомоги у служби підтримки прямо з програми.

Запис розмов Recostar

Третій рекордер в рейтингу – Recostar. Принцип його роботи той самий, що і у попередніх сервісів: робимо виклик на спеціальний «серверний телефон», після чого підключаємо потрібний контакт і об’єднуємо дзвінок. Але, на відміну від багатьох інших програм, організувати запис тут можна набагато простіше.

У розділі «Дзвінки» можна відразу почати нову конференцію і включити запис. Тут відображається список контактів і останніх викликів – все як і в стандартній «дзвонилці». А весь архів розмов буде збережений на вкладці «Записи». Також, якщо в якийсь момент ви заблукаєте серед кнопок (хоча їх тут і небагато), розробник передбачив наявність відео-інструкцій, в яких розказано, як користуватися програмою.

Підписка Recostar Pro App дозволяє повністю прибрати рекламу і проводити запис розмов однією кнопкою, без необхідності об’єднувати дзвінки. Крім того, в платній версії будуть розблоковані всі мобільні оператори.

Особливості програми:

Швидке відправлення записів: діліться фрагментами по електронній пошті або надсилайте друзям в соціальних мережах.

Історія дзвінків за будь-який період (день, тиждень, місяць або рік).

Відео-інструкції від розробника.

Миттєвий запис вхідних / вихідних дзвінків.

Зберігання діалогів в пам’яті пристрою або «на хмарі».

RecME

Ще один додаток для запису дзвінків на iPhone – RecMe. За допомогою нього ви зможете записати будь-яку розмову, що може стати в нагоді в роботі чи навчанні. Тепер не обов’язково зациклюватися на кожну дрібницю, так як в будь-який час у вас є можливість прослухати діалог.

Завдяки розширеному функціоналу RecMe ви забудете про стандартну «дзвонилку» і напевно почнете користуватися саме цим сервісом. Записуйте інтерв’ю, важливі ділові бесіди або переговори, щоб мати до них доступ завжди. Для здійснення дзвінка досить натиснути на одну кнопку і вибрати абонента зі своєї телефонної книги, далі все зробить програма.

У стандартній версії можливостей у користувача не так багато, але проблему вирішує преміум-підписка. На вибір є 3 плани: тижневий, місячний і річний. При оформленні найдешевшого тарифу розробник безкоштовно дарує кілька днів пробного періоду, щоб ви могли оцінити функціонал програми та при необхідності легко відмовитися від платної послуги.

Особливості RecMe:

Легке управління і обмін файлами.

Зручно і безпечно: записи завантажуються в надійне хмарне сховище.

Простий і зрозумілий інтерфейс.

Відсутня реклама.

«Слухай»

П’яте місце в рейтингу – додаток «Слухай» від розробника Madduck. Серед своїх конкурентів він виділяється тим, що є сумісним з розумними годиниками Apple Watch і має інтеграцію з iMessage. Це спрощує використання записуючого пристрою і дозволяє отримати доступ до розмов або почати запис нового діалогу практично звідки завгодно.

Іншим приємним сюрпризом може стати те, що сервіс має велику кількість службових номерів в декількох десятках країн світу. Ви можете записувати дзвінки, перебуваючи в Україні, США, Таїланді, Іспанії, Росії та інших державах. Однак за все це доведеться платити. Безкоштовна версія, фактично, є безпомічною на тлі додатка з оформленою підпискою, тому спробувати всі переваги сервісу, не витрачаючи ні копійки, навряд чи вийде.

Втім, для любителів “халяви” розробник додав безкоштовний пробний період на 3 дні, який можна отримати при підключенні річного плану. Якщо вас не влаштує функціонал записуючого пристрою і ви не хочете, щоб з вас списали кошти наперед, протягом цього часу потрібно оформити повернення (просте видалення програми не допоможе). При бажанні можна оформити підписку і на місяць.

Особливості програми:

Швидкий пошук слів в записах: просто введіть фразу, яку потрібно знайти, і не витрачайте час, перегортаючи розмову.

Легко і зручно користуватися: інтеграція з iMessage, підтримка Apple Watch.

Блискавичний запис: відкривати додаток тепер не обов’язково, досить натиснути на кнопку віджета.

Перетворення звуку в текст одним натисканням.

Запис телефонних дзвінків Rec

Черговий рекордер, який можна зустріти на просторах магазину App Store. Принцип роботи нічим не відрізняється від аналогічних сервісів, тому при використанні функції запису SIM-карта повинна підтримувати режим об’єднаного корпоративного зв’язку (підключення декількох абонентів кільком особам).

Великим плюсом програми можна назвати вміння записувати звук хорошої якості. Як співрозмовника, так і вас під час розмови буде відмінно чутно, а значить, що ви не пропустите будь-яку важливу деталь з діалогу і важлива інформація точно буде збережена. Отримані файли можна прослуховувати в спеціальному розділі програми. Також, їх можна завантажити прямо в пам’ять смартфона.

Під час встановлення цінової політики свого сервісу розробник явно не розмінювався на дрібниці. Місяць повного доступу до всіх опцій обійдеться в 660 гривень, 3 місяці можна придбати за 990 грн., річний план вартує 2979 грн., а за безлімітний (видається назавжди) доведеться викласти чималу суму – близько 7000 гривень. Причому користувачі, у яких включено автоматичне продовження передплати, отримують особливий VIP-статус.

Особливості утиліти:

Повністю конфіденційно.

Запис як вихідних, так і вхідних викликів.

Збереження вмісту дзвінків в якості файлу.

Приємний сучасний інтерфейс.

RecMyCalls

Сьомий рядок – RecMyCalls. Рекордер відмінно підійде для тих, хто шукає просте, але в той же час недороге рішення, що дозволяє швидко записувати розмови тоді, коли це знадобиться. На відміну від попередньої програми, вартість платних підписок, які і включають в себе все найцікавіше, тут в рази нижче. Однак, за можливостями RecMyCalls майже нічим не поступається.

Крім того, в даному сервісі присутня можливість створювати необмежену кількість записів і ділитися ними в інших додатках в пару кліків. До файлів з розмовами ви можете прикріплювати текстові або голосові замітки, щоб відзначати для себе будь-які важливі або основні моменти. На жаль, власникам старих iPhone рекордер буде недоступний: мінімальна підтримувана ним версія операційної системи – iOS 13.

Багато функцій можна спробувати відразу після встановлення програми, хоча кількість записів, які можна зберегти в профілі, буде обмежена. Щоб прибрати обмеження, як не дивно, доведеться купувати підписку вартістю 240 грн. На вибір також є максимальний план, який обійдеться в 1100 грн. Залежно від регіону вартість того чи іншого пакета може трохи відрізнятися.

Особливості RecMyCalls:

Перенесення записів між пристроями.

Конвертація голосу в текст.

Створюйте голосові замітки, щоб легко розпізнавати ту чи іншу розмову.

Немає набридливої ​​реклами навіть у безкоштовній версії.

Сall Recorder

Call Recorder – настільки ж простий і зрозумілий додаток для запису розмов, як і його назва. Рекордер може гарантувати стабільну роботу в більшості великих міст України, а також у багатьох країнах Європи. Що виділяє саме цей сервіс серед інших, так це те, що розробник спробував зробити його максимально доступним для кожного користувача.

Підписка тут не б’є по кишені, та й настільки гострої потреби в ній немає, як це було у випадку з деякими попередніми утилітами. Інтерфейс простий: в одному розділі проводиться запис, причому для цього достатньо клікнути кілька разів по екрану, в іншому знаходиться список збережених розмов. Любителі поговорити точно оцінять можливість записувати будь-які за тривалістю діалоги (10 в тиждень для безкоштовної версії, необмежено – для платної).

При оформленні передплати вартість тижневого плану складе 66 гривень, тоді як купити повний доступ на місяць можна за менш ніж 150 грн. Функціонал тут далеко не багатий, але якщо вам потрібен максимально простий і доступний рекордер, на Call Recorder можна звернути увагу.

Особливості програми:

Передача записів на інші пристрої в форматах .wav і .aiff.

Легке і швидке збереження дзвінків: досить натиснути на кнопку в повідомленні.

Недорогі підписки.

Достатня функціональність навіть в базовій версії.

Запис дзвінка і голосу

Рекордер від розробника Rocketapps LLC – це саме той випадок, коли не шкода грошей навіть на не найбільш дешеву за вартістю підписку. Родзинкою утиліти можна назвати наявність деяких нестандартних для такого типу додатків функцій. Наприклад, крім звичайного запису і прослуховування розмов, тут можна обрізати потрібні фрагменти і редагувати файл.

А якщо ви постійно турбуєтеся про безпеку і серед діалогів у вас є щось дуже важливе, програма дозволяє встановити пароль на вхід в сервіс, щоб сторонні не змогли отримати доступ до ваших особистих даних. Щоб розблокувати всі функції потрібна VIP-підписка, яка пропонується тут по ціні в 830 гривень (без обмеження по терміну).

Особливості програми:

Підтримка навіть застарілих пристроїв на базі iOS 11, включаючи iPhone 5S та iPhone 6.

Безпечний доступ за допомогою пароля.

Надійне зберігання даних «в хмарі».

Красивий і яскравий дизайн.

Інтуїтивно зрозуміла навігація.

iCall

Закриє добірку додаток iCall від розробника Appitate LLC. Це сервіс для простого запису дзвінків, який безкоштовно дає повний доступ до всіх можливостей (пробний період). Він особливо буде корисний для тих, чия робота зав’язана на спілкуванні по телефону.

Виводьте спілкування на новий рівень, зберігаючи важливі для себе розмови, домовленості, ідеї або будь-які особливі моменти. Інтерфейс програми і навігація продумані таким чином, щоб не викликати труднощів у нових користувачів в перші ж хвилини знайомства з сервісом.

За мірками аналогічних рекордерів вартість передплати тут середня. За тижневий план розробник просить 290 грн, доступ до всіх функція на місяць обійдеться в 440 грн., а за повноцінне річне використання доведеться викласти майже 1900 гривень.

Особливості iCall: