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Оновити Windows 7 до Windows 10 можна безкоштовно. Чому це треба зробити
Незважаючи на те, що термін підтримки Windows 7 давно завершився, цю операційну систему все ще можна абсолютно безкоштовно оновити до Windows 10 – за умови, що копія “сімки” ліцензійна.
Як пише CNet, оновитися до “десятки” настійно рекомендується з двох причин:
- По-перше, Windows 7 вже не буде отримувати ніяких оновлень, включаючи патчі безпеки.
- А по-друге, її не можна буде безкоштовно проапдейтити до Windows 11.
Якщо на ПК встановлена Windows 7 або 8 Home, оновитися можна тільки до Windows 10 Home, а Windows 7 або 8 Pro буде оновлено тільки до Windows 10 Pro, відзначає видання.
Запустити процес оновлення Windows 7 до Windows 10 досить легко – для цього знадобиться лише одна утиліта з офіційного сайту Microsoft.
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