Оновити Windows 7 до Windows 10 можна безкоштовно. Чому це треба зробити

Незважаючи на те, що термін підтримки Windows 7 давно завершився, цю операційну систему все ще можна абсолютно безкоштовно оновити до Windows 10 – за умови, що копія “сімки” ліцензійна.





Як пише CNet, оновитися до “десятки” настійно рекомендується з двох причин:

По-перше, Windows 7 вже не буде отримувати ніяких оновлень, включаючи патчі безпеки.

А по-друге, її не можна буде безкоштовно проапдейтити до Windows 11.

Якщо на ПК встановлена ​​Windows 7 або 8 Home, оновитися можна тільки до Windows 10 Home, а Windows 7 або 8 Pro буде оновлено тільки до Windows 10 Pro, відзначає видання.

Запустити процес оновлення Windows 7 до Windows 10 досить легко – для цього знадобиться лише одна утиліта з офіційного сайту Microsoft.