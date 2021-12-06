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Лебедина пісня: Xiaomi припинила підтримку дев’яти популярних смартфонів

06.12.2021
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Неприємну новину для своїх клієнтів підготувала наприкінці року китайська компанія Xiaomi. Днями бренд назвав 9 смартфонів, які одержують бета-версію прошивки MIUI (12.5 Beta від 25.11.2021) востаннє, що фактично означає закінчення їхньої підтримки.


Ці аксесуари:

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  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8T
  • Mi 9T
  • Mi 9T Pro
  • Mi CC9
  • Mi 9
  • Mi 9 SE
  • MI 9

Як бачите, список повністю складається з популярних моделей. Redmi Note 8/8T був одним із найбільш продаваних смартфонів у світі за 2019 рік, а флагманські Mi 9T/Mi 9T Pro багато фанатів вважають найбільш вдалими девайсами за співвідношенням ціна/характеристики за всю історію бренду.

Redmi Note 8 2021

Надалі смартфони ще рік отримуватимуть оновлення із патчами безпеки Android. Але не виключено, що Xiaomi порадує власників позаплановим фінальним апдейтом. На профільному ресурсі Xiaomiui пишуть, що лінійки Note 8 та Mi 9T можуть отримати урізану версію MIUI 13 на базі Android 11, хоча офіційного підтвердження цього немає.

Чекаємо на велику презентацію 16 грудня, на який китайці представлять нові флагмани Mi 12 і анонсують MIUI 13.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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