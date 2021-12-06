Лебедина пісня: Xiaomi припинила підтримку дев’яти популярних смартфонів

Неприємну новину для своїх клієнтів підготувала наприкінці року китайська компанія Xiaomi. Днями бренд назвав 9 смартфонів, які одержують бета-версію прошивки MIUI (12.5 Beta від 25.11.2021) востаннє, що фактично означає закінчення їхньої підтримки.





Ці аксесуари:

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC9

Mi 9

Mi 9 SE

MI 9

Як бачите, список повністю складається з популярних моделей. Redmi Note 8/8T був одним із найбільш продаваних смартфонів у світі за 2019 рік, а флагманські Mi 9T/Mi 9T Pro багато фанатів вважають найбільш вдалими девайсами за співвідношенням ціна/характеристики за всю історію бренду.

Надалі смартфони ще рік отримуватимуть оновлення із патчами безпеки Android. Але не виключено, що Xiaomi порадує власників позаплановим фінальним апдейтом. На профільному ресурсі Xiaomiui пишуть, що лінійки Note 8 та Mi 9T можуть отримати урізану версію MIUI 13 на базі Android 11, хоча офіційного підтвердження цього немає.

Чекаємо на велику презентацію 16 грудня, на який китайці представлять нові флагмани Mi 12 і анонсують MIUI 13.