Один зайвий атом і партія чипів у смітник. Китай запускає виробництво надчистого газу для напівпровідників

Одна випадкова домішка чи молекула може зіпсувати цілу партію мікросхем. Щоб уникнути мікроскопічних дефектів, виробники напівпровідників використовують спеціальні гази, очищені майже до досконалості. Китай розширив постачання одного з таких матеріалів, ще на крок наблизившись до локалізації виробництва чипів.

Що вдалося китайським хімікам

Haohua Yuhang, дочірня компанія державного хімічного гіганта Sinochem Holdings, розпочала пробне виробництво надчистого хлороводню. Перший запуск, за повідомленнями китайських ЗМІ, виявився вдалим. Випробування підтвердили чистоту газу понад 99,9999%, а загальний вміст домішок не перевищує 0,2 частки на мільйон.

Навіщо чипам хлороводень

Кремнієві пластини є основою сучасної електроніки, тож їхня чистота визначає якість усіх наступних етапів виробництва. Надчистий хлороводень використовують для очищення й підготовки пластин на мікроскопічному рівні. Коли газ реагує з кремнієм чи слідами металів, домішки перетворюються на газоподібні побічні продукти, які легко відкачати з камери без жодних залишків. Так прибирають поверхневі дефекти й оксиди, не пошкоджуючи сам кристал. Після цього пластина лишається ідеально гладкою, і нові шари формуються без дефектів. Також хлороводень застосовують для полірування пластин, травлення мікроскопічних візерунків і обробки поверхонь перед нарощуванням напівпровідникових шарів.

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Звичайний промисловий хлороводень містить сліди вологи, азоту, кисню, вуглекислого газу та різні хлорсилани. Щоб довести чистоту до електронного рівня, потрібні спеціальні ректифікаційні колони з корозійностійких сплавів, а також кріогенні та адсорбційні системи очищення. Команда Sinochem переробила власні методи дистиляції й очищення, внісши кілька технічних змін перед остаточним затвердженням процесу.

Що це означає для Китаю

Китай уже має внутрішніх постачальників у цій ніші, наприклад, компанію GrandiT Technology з провінції Чжецзян. Проте прихід державного гравця рівня Sinochem суттєво посилює національні потужності. Поки що виробництво Haohua Yuhang перебуває на пробній стадії, і головним викликом стане перехід від вдалих перших випробувань до безперервного комерційного випуску.

Для України ця новина має особливий присмак. До 2022 року дві українські компанії, Ingas з Маріуполя та Cryoin з Одеси, за розрахунками Reuters, постачали від 45 до 54% світового неону напівпровідникового класу, потрібного для лазерів, що використовуються у виробництві чипів. Через війну Ingas було знищено під час облоги міста, а Cryoin зупиняла роботу, і індустрія була змушена терміново шукати інші джерела. Історія показала, наскільки вразливими бувають ланцюги постачання спеціальних газів, і Китай, інвестуючи у власне виробництво, прагне зменшити таку залежність.