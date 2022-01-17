Все змістилося: вчені з’ясували, що астрологи визначають знаки гороскопу неправильно

Якщо раніше недовіра до знаків зодіаку у людей ґрунтувалася лише на відчутті, що це якась маячня, то тепер завдяки астрономам їхню марність можна довести з науковою точністю. Як виявилося, сама концепція знаків зодіаку з’явилася ~3 тисячі років тому, але за ці роки в силу фізичних процесів сузір’я банально змінили своє місце розташування в космосі, і визначити приналежність людини до конкретного зодіаку за датою народження не так просто. У кожного з нас знак зодіаку, мабуть, неправильний.





Професор астрономії Джеймс Каллер з Університету Іллінойсу зазначає , що народився під знаком Козерога, але звірившись з картою зоряного неба в момент появи на світ він дійшов висновку, що Сонце тоді знаходилося в середині сузір’я Стрільця.

Для визначення зодіаку астрологи поділяють небо на 12 умовних ділянок, кожна з яких займає 30 градусів з 360, але насправді сузір’я абсолютно несхожі формою та розміром один на одного. Так сузір’я скорпіона Сонце проходить за 5 днів, а на Тельця доводиться одразу 38. Грубо кажучи, астрологічні знаки не мають жодного стосунку до реальних сузір’їв.

Основна ж причина, через яку астрологія може вважатися паранауковою, існування перцесії – це зрушення осі обертання Землі, яке змінює положення планети щодо сузір’їв, полюсів, а також точок сонцестояння та рівнодення. За життя середньої людини сузір’я зміщуються на схід на один градус. Якщо в давнину день весняного рівнодення перебував у «Овні», то вже за сто років до нашої ери він перейшов у «Риби».

Зрозуміло, астрологи та гороскопи все це не враховують, а за фактом, щоб визначити знак зодіаку з абсолютною точністю потрібно дуже багато інформації, аж до координат пологового будинку.