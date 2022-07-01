Вчені знайшли рослину, яка пожирає комах під землею

Дослідники-ботаніки з Університету Палацького в Оломоуці знайшли на острові Борнео в Індонезії новий вид хижої рослини. Він отримав назву Nepenthes pudica.





Рослина має квітку у вигляді глечика. Також вона поглинає свою здобич у спосіб, з яким ботаніки ніколи не зустрічалися – під землею. Більшість хижих рослин полюють на жертви за допомогою порожніх трубок у формі глека. Вони мають у своєму розпорядженні їх на деревах або на поверхні грунту.

Nepenthes pudica створює спеціальні підземні порожнини у ґрунті на глибині до 11 см. Вони мають особливий запах, який приваблює комах. Жертва потрапляє в ці порожнини і не може вибратися з них. Жуки, мурахи, кліщі – основна їжа рослини.

Вчені зазначили, що «підземне харчування» пов’язане із довкіллям. Рослина була виявлена ​​біля піку гірського хребта, на висоті близько 1100-1300 метрів над рівнем моря. У таких місцях підземне середовище набагато стабільніше. Там завжди волого, відповідно рослина може знайти більше потенційної їжі.