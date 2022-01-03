Вчені назвали причину, чому вовки бояться у лісі червоних прапорців

Сильні та люті вовки здатні напасти на майже будь-яку тварину чи людину, але є у них і слабкість — червоні прапорці. Побачивши їх у хижака починається паніка. Вони не можуть поводитися адекватно і губляться. Але чому ж у вовків така реакція на, здавалося б, невинні прапорці і чому вони не можуть вибігти за їхні межі?





Навіщо люди використовують прапорці

Здебільшого червоними прапорцями користуються мисливці, заганяючи за допомогою них тварину в пастку. Зазвичай полювання на вовків відбувається взимку, коли у хижаків починається голодний період і доводиться виходити в населені пункти в пошуках харчів. Мисливці з’ясовують, де знаходяться тварини і розвішують по периметру прапорці. Вовк, натикаючись на них, намагається піти у безпечному напрямку, але там на нього чекає смертельна небезпека.

Мисливець створює “загін” для полювання

Окрім мисливців прапорці використовують і лісничі. Їм вони необхідні для захисту населених пунктів від набігів хижаків. Але весь ліс ними не обв’яжеш, тому вовки можуть знайти й інший шлях, щоб дістатися заповітної мети. Також лісничі можуть огороджувати певні ділянки лісу, де вовкам не місце.

Чому вовки бояться червоних прапорців?

Колір у цій справі ролі не грає, він тут скоріше для людей, щоб можна було бачити прапорці здалеку. Основна небезпека для сірих хижаків походить від запаху. У вовків чудовий нюх, і запах людини вони здатні відчути здалеку. А він найбільше відлякує тварин. Також небезпечним видається сам сторонній предмет. Вовки дуже насторожено ставляться до зміни обстановки. Якщо щось у лісі буде не так, як раніше, це їх напевно налякає.

Взагалі вовки, незважаючи на всю свою суворість, досить обережні та боязкі. Інстинкт при зустрічі з невідомим змушує здати їх назад. Зустрівши на своєму шляху людину, тварина воліє обійти її стороною, йдучи від відкритого протистояння. І навіть зграя навряд чи контактуватиме з нею, хоча сили будуть на її боці.

До речі, прапорці в основному діють лише на вовків, у інших тварин на них такої реакції немає. Наприклад, ведмідь чи лось, не замислюючись, порвуть перешкоду і підуть у своїх справах. Вовки, до речі, також не завжди намагаються уникнути зустрічі з прапорцями. Деякі з них здатні пройти через цю перешкоду і повести за собою зграю. Такий вовк, швидше за все, запам’ятає, що прапорці не несуть небезпеки, і проходитиме через них і далі.