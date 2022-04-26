Названа головна перешкода на шляху до біологічного безсмертя

Мабуть, головною проблемою можна назвати той факт, що клітини нашого організму мають обмежену природою кількість можливих поділів.





У середньому, клітини людини перестають оновлюватись і помирають вже після 50-52 поділів. Цей ефект отримав назву «межа Хейфліка». Суть цього обмеження у тому, що захисні структури на генетичному матеріалі (теломери — ділянки ДНК кінцях хромосом) зношуються (скорочуються) з часом.

Загалом, немає єдиної думки, для чого цей механізм потрібний. Відповідно до однієї з теорій, він захищає організм від появи ракових клітин, оскільки ймовірність появи помилки в генетичному матеріалі прямо пропорційна терміну життя клітинної лінії.

За ідеєю, якщо придушити межу Хейфліка і навчити клітини добудовувати теломери, тоді біологічне безсмертя стає реальним. Ще, щоправда, необхідно навчитися або лікувати рак, або, що краще, придушувати переродження клітин на ракові. До речі, розробки в кожному з цих напрямків ведуться досить активно , але подолати природні механізми, прямо скажемо, не так вже й просто.