Діти опинилися під ударом невідомого вірусу який вражає печінку

За даними ВООЗ, принаймні одна дитина померла в рамках зростаючого міжнародного спалаху загадкових випадків важкого запалення печінки (зазвичай мова про гепатит) у дітей.





Число спалахів досягло більше 170 випадків у 12 країнах і продовжує зростати. Вік дітей варіюється від одного місяця до 16 років, хоча більшість з них молодше 10 років.

За вихідні ВООЗ повідомила про 114 випадків у Великій Британії, 13 в Іспанії, 12 в Ізраїлі, 6 у Данії, по чотири випадки було зафіксовано в Ірландії, Нідерландах та Італії, по два у Норвегії та у Франції, по одному у Румунії та Бельгії. ВООЗ також відзначила 11 випадків у США (9 в Алабамі та 2 у Північній Кароліні). У двох випадках була потрібна трансплантація печінки.

Хоча глобальна кількість випадків може здатися низькою, важке запалення печінки рідко зустрічається у маленьких дітей. Чиновники охорони здоров’я Шотландії, які першими забили на сполох з приводу незрозумілих випадків, зрозуміли, що щось не так, коли зафіксували 13 випадків гепатиту у дітей лише у березні та квітні. Зазвичай у Шотландії реєструється менше чотирьох таких випадків за весь рік.

У постраждалих дітей негативні результати на віруси, що викликають гепатити A, B, C, D та E. Досі немає чіткого зв’язку між випадками, ні з подорожами, ні з впливом довкілля, ліків чи продуктів харчування.