Китайська термоядерна електростанція, яка виробляє струм із синтезу, готова вже на половину

У китайському Хефеї відкрили спеціальний комплекс, де розміститься експериментальний надпровідний токамак BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak). За повідомленням CCTV, установка має вперше показати, що термоядерний синтез здатен виробляти придатну для використання електроенергію. Демонстраційні запуски планують близько 2030 року. Проєкт покликаний перекинути місток між невеликими лабораторними експериментами та промисловою демонстрацією.

Термоядерний синтез відтворює реакції, що живлять Сонце: легкі атомні ядра зближують за екстремальних температур і тиску, внаслідок чого виділяється величезна кількість енергії. На відміну від сучасних АЕС, він не дає довгоживучих трансуранових відходів і відпрацьованого палива, а ризику некерованого розплаву немає. Для України, де ядерна безпека давно не абстрактна тема, цей аргумент важить особливо багато.

Збирання реактора вже пройшло екватор: монтажники завершили понад половину головного корпусу. Повністю будівництво заплановано закінчити до кінця 2027 року. Зараз розпочався найскладніший етап, пов’язаний з активною зоною. Тримає розпечену плазму потужне магнітне поле надпровідних магнітів, тож вона не торкається стінок. Реакція відбувається у вакуумній камері, довкола якої розташований тепловий екран, а всередині саме монтують точні прилади й датчики.

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Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak

Базою для BEST стали дані попередника, китайського експериментального реактора EAST. У січні 2025 року він встановив світовий рекорд: утримував плазму, нагріту до 100 млн °C, 1066 секунд. Улітку в Хефеї також повністю випробували два великі надпровідні магніти, підтвердивши, що ключові електричні системи витримують навантаження.

Державні інститути працюють не самі. Приватна компанія ENN Group цього тижня повідомила про власний успіх: її сферична установка EXL-50U видала понад 100 млн термоядерних реакцій на секунду. За даними джерела, це вперше, коли приватна компанія досягла такого показника на власному обладнанні. ENN випробовує альтернативне пальне з водню та бору-11, тоді як у більшості проєктів використовують дейтерій і тритій. Така реакція породжує високоенергетичні нейтрони, які поступово руйнують стінки реактора. Воднево-борна реакція дає нерадіоактивні частинки гелію, які значно менше шкодять матеріалам.

Паралельні роботи в Хефеї та в приватних компаній демонструють подвійну ставку Китаю: підтримка державної інженерії та бізнесу водночас задля лідерства в перегонах за комерційний синтез. Для порівняння, запуск міжнародного ITER у Франції, на якому працюють 35 країн, за оновленим графіком відсунули на 2039 рік.