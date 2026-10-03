Годинник, який нагадує суші: Casio зробила G-Shock із ножами замість стрілок і васабі під упаковкою

Casio анонсувала в Японії колекцію з трьох G-Shock, оформлених як суші. Годинник виготовлено на заводі Yamagata Casio. Технічна основа в моделей звичайна, а ось кольори, матеріали й текстури стилізовані під тунця, ікру лосося та сам лосось. Передзамовлення вже відкрито на японському сайті Casio, відвантаження заплановано на кінець цього місяця.

Перша модель, DW-5600SSH-4JR, збудована на основі цифрового 5600 і присвячена пісному тунцю. Корпус і ремінець зроблені з червоної прозорої смоли, а на циферблаті надруковано візерунок під м’ясо риби, зелені акценти нагадують васабі, а ще є невеликий силует тунця. Корпус, безель і ремінець виготовлено з біопластику. Вартість становить ¥19 250, або близько 5 470 грн.

DW-6900SSH-1JR у круглому корпусі 6900 імітує гункан-макі з ікрою лосося. Чорний безель позначає водорості норі, прозорий циферблат прикрашає візерунок із ікри, а нижня частина ремінця біла, як рис. Модель коштує ¥20 350, тобто приблизно 5 780 грн.

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Третій годинник, аналогово-цифровий GA-2100SSH-4AJR, присвячений свіжому лососю. Він оранжевий, а циферблат має текстуру, що імітує м’якоть риби. Casio змінила й стрілки: годинна та хвилинна нагадують японські кухонні ножі, а стрілка допоміжного циферблата має форму шматочка нігірі. Тут є конструкція Carbon Core Guard і подвійне LED-підсвічування. Ціна становить ¥21 450, або близько 6 090 грн.

Крім дизайну, це звичайні G-Shock: ударостійкий корпус, водонепроникність до 200 м, секундомір, таймер, будильники та LED-підсвічування. Цифрові моделі розраховані приблизно на п’ять років роботи батареї, а GA-2100 на три.

Окремо Casio подбала про дрібниці. На сталевих задніх кришках вигравіювано японську чашку для чаю, яку зазвичай подають наприкінці трапези із суші, а упаковка стилізована під японські сувенірні коробки. Під годинником надруковано зображення васабі, але в моделі з ікрою замість нього є позначка «без васабі».

Усі гривневі суми розраховано за офіційним курсом НБУ на 2 жовтня (близько 2,84 грн за 10 єн). Колекцію анонсовано в Японії, про вихід в інших країнах, зокрема в Україні, не повідомляється.