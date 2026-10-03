Samsung готує ноутбук на Android 17: у Geekbench з’явився XE940XSA з чипом Snapdragon X Elite

Samsung, схоже, тихо пробує новий напрямок для своїх ноутбуків. У базі Geekbench з’явився невідомий пристрій з індексом XE940XSA, який працює не на Windows і не на ChromeOS, а на Android 17. Це помітно відрізняється від раніше анонсованих Galaxy Book і ставить питання: Samsung готується до виходу на нову платформу Google Googlebook чи створює власний Galaxy Book на Android з функціями One UI?

За даними Geekbench, ноутбук працює на 12-ядерному Qualcomm Snapdragon X Elite (кодова назва Hamoa) з графікою Adreno X1-85 і 16 ГБ оперативної пам’яті. У Geekbench 7 він набрав 2513 бала в одноядерному тесті та 15 214 у багатоядерному. Це пристойний результат, який ставить його в один ряд із багатьма преміальними тонкими ноутбуками.

Нагадаємо, що платформу Googlebook Google офіційно запустила у вересні разом із Acer, Asus, Dell, HP і Lenovo. Це настільні пристрої на Android, розраховані на тісну взаємодію зі смартфонами та тривалу програмну підтримку. Залізо Samsung майже збігається з Googlebook на Snapdragon, які вже вийшли, тому більшість припускає, що це саме такий пристрій. Водночас раніше ходили чутки, що Samsung розробляє власні Galaxy Book на Android, тож це може бути й більш самостійний проєкт.

Якщо ноутбук дійде до ринку, Samsung отримає повноцінне місце в новому класі преміальних Android-ноутбуків, розрахованих на тих, хто хоче, щоб комп’ютер був природним продовженням смартфона й планшета. Але доки компанія нічого не підтвердила, XE940XSA залишається лише цікавим натяком на те, якою може бути її ноутбучна стратегія.