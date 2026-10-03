AGV вклала в шолом 1600 кульок: Pista GP R3 обіцяє вшестеро знизити ризик струсу мозку

За останні два десятиліття мотошоломи не переживали великих революцій. Під оболонкою змінилося багато, але головні захисні новації зазвичай непомітні. Тим цікавіше, коли виробник ставить під сумнів сам принцип: чи має шолом під час аварії поводитися як один жорсткий моноліт? Компанія AGV вирішила, що не має.

Новий шолом Pista GP R3 має систему Sphera на основі технології RLS (Release Layer System). Між карбоновою оболонкою та зовнішніми панелями розташовано понад 1600 полікарбонатних мікрокульок діаметром близько 2 мм. Під час косого удару зовнішній шар може ковзати на цих «підшипниках», а при достатньо великій силі контрольовано відокремлюватися від шолома. Ідея в тому, щоб частину енергії, що закручує голову, витратити на рух і відрив панелі, а не передати далі до черепа.

Pista GP R3

Схожу проблему вже багато років розв’язує MIPS, але там шар ковзання міститься всередині шолома й дає змогу голові ненабагато зсуватися відносно нього. AGV розвернула підхід: механізм винесено назовні, тож саме він першим приймає косий контакт з покриттям. RLS уже з’являвся у велосипедних шоломах 2025 року, і пізніші дослідження підтвердили, що він помітно зменшує параметри обертання голови при косих ударах. Тепер технологія дісталася шолома, який використовують у MotoGP.

AGV стверджує, що ризик струсу мозку з таким шоломом знижується в шість разів. Це не означає, що мотоцикліст у Pista GP R3 вшестеро частіше уникне струсу в реальній аварії. Цифра отримана в лабораторних випробуваннях в Арагонському інституті інженерних досліджень при Університеті Сарагоси. Компанія вивела її як середнє за кількома напрямками удару, а для оцінки ймовірності травми рівня AIS2+ використала показник BrIC.

Pista GP R3

Окрім Sphera, шолом отримав перероблений спойлер, який доводили в аеродинамічній трубі й на треку. Його розраховано насамперед на посадку в «яйці», коли пілот повертає голову до вершини повороту. Конструктори також змінили вихідні канали вентиляції, а впускні отвори виготовили з Grilamid, легкого композиту з пластику й вуглеволокна. Візор завтовшки до 5 мм має міцніший механізм, що утримує його закритим під час удару. Маса, попри додаткову систему, залишилася на рівні попередника.

Шолом дебютував на Гран-прі Сан-Марино та Рив’єри-ді-Ріміні, де його використовували гонщики AGV у MotoGP, Moto2 та Moto3. Версія для покупців з’явиться у 2027 році, а офіційної ціни ще немає. Для орієнтиру: нинішній Pista GP RR у європейських магазинах коштує приблизно від €1 100 до €1 630 залежно від забарвлення, тобто від близько 55 700 до 82 800 грн за офіційним курсом НБУ на 2 жовтня (50,70 грн/€). Чи надійде новинка в Україну, поки невідомо.