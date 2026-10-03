AGV встроила в шлем 1600 шариков: Pista GP R3 обещает в шесть раз снизить риск сотрясения мозга

За последние два десятилетия мотошлемы не претерпели значительных изменений. Под оболочкой изменилось многое, но основные защитные нововведения обычно незаметны. Тем интереснее, когда производитель ставит под сомнение сам принцип: должен ли шлем во время аварии вести себя как единый жесткий монолит? Компания AGV решила, что нет.

Новый шлем Pista GP R3 оснащён системой Sphera, основанной на технологии RLS (Release Layer System). Между карбоновой оболочкой и внешними панелями расположено более 1600 поликарбонатных микрошариков диаметром около 2 мм. При косом ударе внешний слой может скользить по этим «подшипникам», а при достаточно большой силе контролируемо отрываться от шлема. Идея заключается в том, чтобы часть энергии, вызывающей закручивание головы, потратить на движение и отрыв панели, а не передать дальше к черепу.

Pista GP R3

Подобную проблему уже много лет решает MIPS, но там скользящий слой находится внутри шлема и позволяет голове слегка смещаться относительно него. AGV изменила подход: механизм вынесен наружу, поэтому именно он первым принимает косой удар о покрытие. RLS уже появлялся в велосипедных шлемах 2025 года, и последующие исследования подтвердили, что он заметно уменьшает параметры вращения головы при косых ударах. Теперь эта технология появилась в шлеме, который используют в MotoGP.

AGV утверждает, что риск сотрясения мозга при использовании такого шлема снижается в шесть раз. Это не означает, что мотоциклист в шлеме Pista GP R3 в шесть раз чаще избежит сотрясения мозга в реальной аварии. Эта цифра получена в ходе лабораторных испытаний в Арагонском институте инженерных исследований при Университете Сарагосы. Компания рассчитала её как среднее значение по нескольким направлениям удара, а для оценки вероятности травмы уровня AIS2+ использовала показатель BrIC.

Pista GP R3

Помимо Sphera, шлем получил переработанный спойлер, который тестировали в аэродинамической трубе и на трассе. Он рассчитан в первую очередь на посадку в «яйце», когда пилот поворачивает голову к вершине поворота. Конструкторы также изменили выходные каналы вентиляции, а впускные отверстия изготовили из Grilamid — легкого композита из пластика и углеволокна. Визор толщиной до 5 мм имеет более прочный механизм, удерживающий его в закрытом положении при ударе. Масса, несмотря на дополнительную систему, осталась на уровне предшественника.

Шлем дебютировал на Гран-при Сан-Марино и Ривьеры-ди-Римини, где его использовали гонщики AGV в MotoGP, Moto2 и Moto3. Версия для покупателей появится в 2027 году, а официальной цены пока нет. Для ориентира: нынешняя модель Pista GP RR в европейских магазинах стоит примерно от 1 100 до 1 630 евро в зависимости от расцветки, то есть от примерно 55 700 до 82 800 грн по официальному курсу НБУ на 2 октября (50,70 грн/€). Поступит ли новинка в Украину, пока неизвестно.