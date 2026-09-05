Белые стрелки прямо на дороге: что означает необычная разметка

Украинские водители, путешествующие на автомобиле по Европе, могут встретить на автомагистралях необычную дорожную разметку — большие белые стрелки или «галочки», нанесенные через равные промежутки прямо посреди полосы движения. Особенно часто на такую разметку обращают внимание туристы в Словении.

Эти стрелки не связаны с направлением движения. Они не указывают, когда нужно перестраиваться, и не предупреждают о повороте. Их задача — помочь водителю буквально за несколько секунд понять, не едет ли он слишком близко к впереди идущему автомобилю.

В Словении такие отметки используются для контроля безопасного расстояния. На соответствующих участках у дороги устанавливают табличку с надписью «Varnostna razdalja 2 oznaki» — то есть «безопасное расстояние — две отметки». Водитель должен оставлять между своим автомобилем и машиной впереди не менее двух таких стрелок.

Зачем нужны две стрелки

Смысл такой разметки становится понятным, если вспомнить правило двух секунд.

В Словении водитель, движущийся за другим транспортным средством по той же полосе, должен соблюдать дистанцию, которую автомобиль преодолевает как минимум за две секунды. При скорости 100 км/ч это около 56 метров, а при 130 км/ч — уже примерно 72 метра. Именно 130 км/ч является типичной максимальной скоростью на словенских автомагистралях.

Оценить 70 метров через лобовое стекло не так просто. Особенно когда автомобили движутся с одинаковой скоростью и расстояние между ними визуально почти не меняется.

Стрелки решают эту проблему без камер, электроники или датчиков в автомобиле. Если между двумя автомобилями остаются две дорожные разметки, водителю значительно легче понять, что дистанция достаточна. Если впереди идущий автомобиль уже оказался ближе — стоит отпустить педаль газа и увеличить расстояние.

Причём это не новый эксперимент. Словенское Министерство транспорта, дорожная компания DARS и полиция начали внедрять специальную разметку для самоконтроля дистанции ещё в 2009 году. Сначала её нанесли на пяти участках автомагистралей.

Почему две секунды имеют значение

На небольшой скорости расстояние в несколько метров между автомобилями может не казаться проблемой. На автомагистрали ситуация совсем иная.

При скорости 130 км/ч автомобиль каждую секунду преодолевает более 36 метров. То есть даже за одну секунду, пока водитель реагирует, машина проедет расстояние, примерно равное длине девятиэтажного дома, положенного на бок.

И это ещё до того, как тормоза начнут фактически останавливать автомобиль.

Именно поэтому езда «вплотную» особенно опасна на скоростных трассах. Если впереди идущая машина резко затормозит из-за пробки, аварии или препятствия, у водителя, идущего сзади, может просто не хватить дороги для реакции.

Словенская полиция прямо называет недостаточное расстояние одним из распространенных факторов ДТП и подчеркивает, что риск резко возрастает по мере увеличения скорости.

За слишком малую дистанцию можно получить серьёзный штраф

Стрелки выполняют, прежде всего, рекомендательную функцию, но само требование о соблюдении безопасной дистанции в Словении закреплено правилами.

За несоблюдение надлежащей дистанции водителю автомобиля грозит штраф в размере 200 евро — это примерно 10,3 тыс. грн по текущему курсу. Если минимальная дистанция отдельно обозначена дорожным знаком, штраф может составить 300 евро, или около 15,5 тыс. грн, а водитель также получит три штрафных балла.

Полиция может контролировать дистанцию с помощью видеосистем Provida, фиксируя одновременно два автомобиля и рассчитывая время и расстояние между ними.

А как обстоят дела с дистанцией в Украине?

В украинских Правилах дорожного движения нет универсального правила типа «две секунды» или «половина скорости в метрах», которое применялось бы ко всем автомобилям на автомагистралях.

Правила определяют безопасную дистанцию как расстояние до впереди идущего автомобиля, которое в случае его внезапного торможения или остановки позволит избежать столкновения без дополнительного маневра. То есть водитель должен самостоятельно учитывать скорость, дорожные условия и состояние автомобиля.

На практике правило двух секунд вполне можно использовать и на украинских дорогах в качестве простого ориентира. Для этого достаточно выбрать неподвижный объект у дороги — столб, знак или мост. Когда его проедет автомобиль впереди, нужно отсчитать две секунды. Если ваша машина достигнет этого места раньше — дистанция слишком мала. Именно такой способ рекомендует и словенская полиция.

В дождь, снег или на скользком покрытии это расстояние логично увеличить, ведь тормозной путь становится длиннее.

Поэтому большие белые стрелки на словенских автомагистралях — это не новый вид дорожного знака и не указание направления движения. Это простая «линейка» прямо на асфальте, которая помогает водителю увидеть то, что на скорости сложнее всего оценить на глаз — безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля.