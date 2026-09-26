Смартфон потерялся: как заблокировать доступ к Viber и восстановить свои чаты

Семейные фотографии, рабочие документы, адреса и подтверждения платежей часто хранятся в мессенджере годами. Когда смартфон пропадает, владельцу приходится одновременно решать две задачи: ограничить доступ к личной информации и восстановить возможность общаться со своего номера.

Rakuten Viber подготовил рекомендации на такой случай. Часть действий необходимо выполнить сразу после потери устройства, но возможность восстановить старую переписку зависит от настроек, сделанных заранее.

Что нужно сделать в первую очередь после потери смартфона

Начать следует с восстановления контроля над номером телефона и защиты электронной почты. Именно они необходимы для восстановления доступа к учетной записи.

Заблокируйте утерянную SIM-карту. Обратитесь к оператору мобильной связи через официальные каналы поддержки. Это поможет прекратить использование вашего номера на утерянном устройстве, в том числе получение SMS с кодами подтверждения. Восстановите номер на новой SIM-карте или eSIM. Попросите оператора сохранить прежний номер, к которому привязан Viber. Порядок переоформления и подтверждения личности уточните на сайте оператора или в его службе поддержки. Заблокируйте доступ к почте на утерянном телефоне. В настройках безопасности почтового сервиса завершите сеанс на утерянном устройстве. Это особенно важно, если данный адрес используется для восстановления PIN-кода Viber.

Блокировка SIM-карты сама по себе не приводит к завершению сеанса мессенджера: смартфон может оставаться подключенным к Wi-Fi. Поэтому после восстановления номера необходимо активировать Viber на другом телефоне.

Как войти в Viber на новом устройстве

Установите приложение и укажите тот же номер, которым пользовались ранее. Подтвердите его одним из предложенных способов — например, кодом из SMS или по телефону.

Если вы заранее включили двухэтапную аутентификацию, приложение дополнительно запросит PIN-код. Электронная почта используется для его сброса, если вы забыли комбинацию. Она не заменяет PIN-код при каждом входе — это уточнение содержится в официальной справке Viber.

После успешной активации на новом смартфоне Viber деактивируется на предыдущем: одна учетная запись не может одновременно работать на двух основных телефонах. Однако восстановление доступа к учетной записи еще не означает автоматического восстановления всей переписки.

Как восстановить сообщения и фотографии

Для восстановления истории требуется ранее созданная резервная копия. При обычном входе по номеру телефона старые чаты не загрузятся, если такой копии нет.

Перед восстановлением проверьте три условия:

Номер остался прежним. Резервная копия привязана к номеру вашей учетной записи.

Резервная копия привязана к номеру вашей учетной записи. Вы вошли в нужное облачное хранилище. Используйте ту же учетную запись Google Drive или iCloud, в которой сохранена копия.

Используйте ту же учетную запись Google Drive или iCloud, в которой сохранена копия. Операционная система совместима. Историю Viber нельзя восстановить с Android на iPhone или наоборот.

После активации приложение предложит восстановить данные. Если этот шаг был пропущен, откройте «Настройки» → «Учетная запись» → «Резервная копия Viber» → «Восстановить». Для загрузки фотографий и видео лучше подключиться к Wi-Fi.

Восстановление возвращает переписку к состоянию последней резервной копии. Сообщения, полученные позже, в неё не входят, а фотографии и видео будут восстановлены только в том случае, если они были включены в резервную копию. Эти ограничения описаны в инструкции Viber по резервным копиям.

Что нужно настроить заранее

Пока смартфон у вас, проверьте три функции, которые помогут смягчить последствия его потери:

Двухэтапная аутентификация. Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Двухэтапная аутентификация», создайте PIN-код и укажите действующий адрес электронной почты для восстановления.

Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Двухэтапная аутентификация», создайте PIN-код и укажите действующий адрес электронной почты для восстановления. Автоматическое резервное копирование. В разделе «Резервная копия Viber» выберите регулярное создание резервных копий. Отдельно проверьте, сохраняются ли нужные фотографии и видео.

В разделе «Резервная копия Viber» выберите регулярное создание резервных копий. Отдельно проверьте, сохраняются ли нужные фотографии и видео. Скрытые чаты. Для переписки, содержащей конфиденциальную информацию, воспользуйтесь функцией «Скрыть чат» и установите PIN-код доступа.

Эти настройки выполняют различные задачи: двухэтапная проверка защищает активацию аккаунта, скрытые чаты ограничивают доступ к отдельным беседам, а резервное копирование помогает восстановить историю. Для защиты переписки и её последующего восстановления рекомендуется настроить все три.