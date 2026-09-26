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Смартфон потерялся: как заблокировать доступ к Viber и восстановить свои чаты

Потеря телефона грозит не только расходами на новое устройство, но и доступом посторонних к переписке. В Viber объяснили, как защитить аккаунт и восстановить чаты после потери смартфона.

Автор:
Andrew Orobets

Семейные фотографии, рабочие документы, адреса и подтверждения платежей часто хранятся в мессенджере годами. Когда смартфон пропадает, владельцу приходится одновременно решать две задачи: ограничить доступ к личной информации и восстановить возможность общаться со своего номера.

Контекст:

Rakuten Viber подготовил рекомендации на такой случай. Часть действий необходимо выполнить сразу после потери устройства, но возможность восстановить старую переписку зависит от настроек, сделанных заранее.

Что нужно сделать в первую очередь после потери смартфона

Начать следует с восстановления контроля над номером телефона и защиты электронной почты. Именно они необходимы для восстановления доступа к учетной записи.

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  1. Заблокируйте утерянную SIM-карту. Обратитесь к оператору мобильной связи через официальные каналы поддержки. Это поможет прекратить использование вашего номера на утерянном устройстве, в том числе получение SMS с кодами подтверждения.
  2. Восстановите номер на новой SIM-карте или eSIM. Попросите оператора сохранить прежний номер, к которому привязан Viber. Порядок переоформления и подтверждения личности уточните на сайте оператора или в его службе поддержки.
  3. Заблокируйте доступ к почте на утерянном телефоне. В настройках безопасности почтового сервиса завершите сеанс на утерянном устройстве. Это особенно важно, если данный адрес используется для восстановления PIN-кода Viber.

Блокировка SIM-карты сама по себе не приводит к завершению сеанса мессенджера: смартфон может оставаться подключенным к Wi-Fi. Поэтому после восстановления номера необходимо активировать Viber на другом телефоне.

Как войти в Viber на новом устройстве

Установите приложение и укажите тот же номер, которым пользовались ранее. Подтвердите его одним из предложенных способов — например, кодом из SMS или по телефону.

Если вы заранее включили двухэтапную аутентификацию, приложение дополнительно запросит PIN-код. Электронная почта используется для его сброса, если вы забыли комбинацию. Она не заменяет PIN-код при каждом входе — это уточнение содержится в официальной справке Viber.

После успешной активации на новом смартфоне Viber деактивируется на предыдущем: одна учетная запись не может одновременно работать на двух основных телефонах. Однако восстановление доступа к учетной записи еще не означает автоматического восстановления всей переписки.

Как восстановить сообщения и фотографии

Для восстановления истории требуется ранее созданная резервная копия. При обычном входе по номеру телефона старые чаты не загрузятся, если такой копии нет.

Перед восстановлением проверьте три условия:

  • Номер остался прежним. Резервная копия привязана к номеру вашей учетной записи.
  • Вы вошли в нужное облачное хранилище. Используйте ту же учетную запись Google Drive или iCloud, в которой сохранена копия.
  • Операционная система совместима. Историю Viber нельзя восстановить с Android на iPhone или наоборот.

После активации приложение предложит восстановить данные. Если этот шаг был пропущен, откройте «Настройки» → «Учетная запись» → «Резервная копия Viber» → «Восстановить». Для загрузки фотографий и видео лучше подключиться к Wi-Fi.

Восстановление возвращает переписку к состоянию последней резервной копии. Сообщения, полученные позже, в неё не входят, а фотографии и видео будут восстановлены только в том случае, если они были включены в резервную копию. Эти ограничения описаны в инструкции Viber по резервным копиям.

Что нужно настроить заранее

Пока смартфон у вас, проверьте три функции, которые помогут смягчить последствия его потери:

  • Двухэтапная аутентификация. Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Двухэтапная аутентификация», создайте PIN-код и укажите действующий адрес электронной почты для восстановления.
  • Автоматическое резервное копирование. В разделе «Резервная копия Viber» выберите регулярное создание резервных копий. Отдельно проверьте, сохраняются ли нужные фотографии и видео.
  • Скрытые чаты. Для переписки, содержащей конфиденциальную информацию, воспользуйтесь функцией «Скрыть чат» и установите PIN-код доступа.

Эти настройки выполняют различные задачи: двухэтапная проверка защищает активацию аккаунта, скрытые чаты ограничивают доступ к отдельным беседам, а резервное копирование помогает восстановить историю. Для защиты переписки и её последующего восстановления рекомендуется настроить все три.

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