До 8700 км без посадки: Airbus A321XLR получил более мощные двигатели

Компания Pratt & Whitney приступила к поставкам самолетов с новой версией своих редукторных турбовентиляторных двигателей. Первым перевозчиком, получившим Airbus A321XLR с силовыми установками GTF Advantage, стала United Airlines. О передаче самолета 24 сентября сообщила корпорация RTX, в состав которой входит производитель двигателей.

Основные изменения касаются тяги и долговечности. По сравнению с нынешней версией GTF новая модификация обеспечивает на 4–8 % большую тягу при взлёте. Также усовершенствована «горячая» часть двигателя — узлы, работающие при высоких температурах.

По оценке Pratt & Whitney, двигатель GTF Advantage сможет оставаться на крыле до двух раз дольше, прежде чем потребуется его снятие для обслуживания. Для авиакомпаний это может означать меньше простоев, связанных с демонтажем двигателей. Речь идет именно о продолжительности эксплуатации между такими работами, а не об отказе от регулярных технических проверок.

Сам A321XLR рассчитан на маршруты протяженностью до 8700 км и полеты продолжительностью до 11 часов. По данным Airbus, его максимальная вместимость составляет 244 пассажира, хотя фактическое количество кресел зависит от компоновки салона.

Сочетание такой дальности с узкофюзеляжной конструкцией позволяет открывать прямые дальнемагистральные маршруты, для которых большой широкофюзеляжный самолет может оказаться излишним. В частности, речь идет о рейсах между городами с меньшим пассажиропотоком. Показатель 8700 км характеризует возможности A321XLR в целом: отдельной новой максимальной дальности именно с двигателями GTF Advantage в сообщении не указано.

Новые двигатели сохраняют взаимозаменяемость с текущей версией GTF. Это должно упростить их использование перевозчиками, в флоте которых будут эксплуатироваться обе модификации.

К 2028 году Pratt & Whitney планирует перевести всю производственную линию PW1100G-JM на стандарт Advantage. Для уже выпущенных двигателей готовится пакет GTF Hot Section Plus. Его установка в ходе технического обслуживания станет доступна в начале 2027 года. По заявлению производителя, модернизация позволит получить до 90–95 % преимуществ Advantage в плане долговечности.