Почему в украинских магазинах до сих пор не отказались от штрих-кодов, хотя QR-коды уже повсеместно используются

Штрих-код появился ещё в 1974 году, а QR-код — в 1994-м. На первый взгляд кажется, что старая «полосатая» технология уже давно должна была исчезнуть. QR-код гораздо умнее: он может содержать тысячи символов, ссылки, реквизиты, информацию о товаре, партии, сроке годности и даже частично восстанавливаться, если изображение повреждено.

Но обычный штрих-код по-прежнему остается основным инструментом в магазинах, супермаркетах и на складах. И причина не только в привычке.

Главная причина — деньги

В магазинах по всему миру уже установлены миллионы сканеров, которые считывают именно классические линейные штрих-коды. Это недорогое, простое и очень надёжное оборудование, которое может работать годами.

Для считывания QR-кодов требуются уже не обычные лазерные сканеры, а фотосканеры с камерой и функцией обработки изображений. Они стоят дороже, а для крупной торговой сети замена оборудования на всех кассах и складах может обойтись в огромные суммы.

Кроме того, кассовые программы, складской учет и логистические системы на протяжении десятилетий строились вокруг короткого цифрового номера, зашифрованного в штрих-коде. Перенастроить всё это сразу — сложно, дорого и рискованно для бизнеса.

Штрих-код проще «исправить» вручную

Еще одно важное преимущество штрих-кода — цифры под ним. Если этикетка немного повреждена, загрязнена или плохо напечатана, кассир может просто ввести номер товара вручную.

С QR-кодом так не получится. Он может содержать длинный набор символов, ссылку, служебную информацию или сложные данные. Ввести всё это вручную практически невозможно.

Именно поэтому даже при использовании QR-кодов часто приходится размещать рядом с ними короткий цифровой код. А это снижает главное преимущество QR-кодов — экономию места на этикетке. Особенно это заметно на небольших упаковках, где и так не хватает места для маркировки.

QR-коды удобны, но сопряжены с рисками

QR-коды активно используют не только бизнес и производители, но и мошенники. Один из популярных способов обмана — подмена настоящего QR-кода на поддельный. Такие схемы можно встретить на парковках, в кафе, возле платежных сервисов или на рекламных материалах.

Человек сканирует код, переходит по ссылке и может попасть на поддельный сайт, где у него пытаются украсть деньги, банковские данные или личную информацию. Такой вид мошенничества называется квишингом.

Обычный штрих-код в этом смысле более безопасен для покупателя. Он не открывает сайт, не инициирует платеж и, как правило, содержит только номер товара в базе данных магазина.

У них разные задачи

Штрих-код и QR-код — не совсем конкуренты. В магазине главное — скорость. Кассир пропускает товар перед сканером, и код считывается практически мгновенно. Для крупного супермаркета важны даже доли секунды, поскольку они влияют на длину очередей.

QR-код лучше подходит для других задач. Его можно использовать для покупателей: добавить ссылку на сайт производителя, инструкцию, рецепт, информацию об акции или о происхождении товара. На складах QR-коды удобны, когда нужно хранить больше данных: партию, серийный номер, дату производства или срок годности.

Поэтому в ближайшие годы наиболее вероятный сценарий — сосуществование двух технологий. На упаковках могут одновременно печатать и старый штрих-код для кассы, и новый двумерный код для дополнительной информации.

Международная организация GS1 продвигает переход на двумерные коды, но полная замена не произойдет быстро. В мире уже напечатаны миллиарды этикеток с обычными штрих-кодами, а не все магазины готовы сразу же менять оборудование.

Поэтому штрих-код ещё долго будет оставаться частью повседневной жизни. Он прост, дешёв, надёжен и отлично выполняет свою основную функцию — быстро идентифицирует товар на кассе.