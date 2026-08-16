Что произойдет, если ввести PIN-код в обратном порядке в банкомате: правда о совете, которым делятся уже 20 лет

Вы наверняка сталкивались с этим советом в мессенджерах или социальных сетях: «Если грабитель заставляет вас снять деньги из банкомата, введите свой PIN-код в обратном порядке. Деньги выйдут, но застрянут в щели, а банкомат незаметно вызовет полицию и начнёт фотографировать нападавшего». Звучит разумно, технически правдоподобно и, главное, создаёт ощущение, что в критической ситуации у вас будет секретное оружие. Проблема лишь одна: ни один банкомат в мире так не работает и никогда не работал. А вот история самого мифа оказалась гораздо интереснее вымысла — ведь началась она не с фантазии, а с настоящего патента.

Зерно правды: патент, который никто не купил

В отличие от большинства интернет-легенд, у «обратного PIN-кода» есть конкретный автор и конкретный документ. В конце 1990-х адвокат из Иллинойса Джозеф Зингер запатентовал систему ATM SafetyPIN (патент США № 5731575). Идея была точно такой же, как в вирусном сообщении: клиент, которого заставляют снять наличные, вводит свой код в обратном порядке — скажем, 4321 вместо 1234. Банкомат ведёт себя как обычно и выдаёт деньги, чтобы не провоцировать нападавшего, но параллельно отправляет тихий сигнал тревоги в полицию.

Идея нашла своих сторонников: в разные годы эту концепцию поддерживали полицейские управления Нью-Йорка, Нью-Джерси, Огайо, Иллинойса и Канзаса, а производитель банкоматов Diebold заявлял, что готов внедрить эту технологию, как только её закажут банки. Еще раньше, в 1986 году, аналогичную концепцию тревожного кода для банкоматов предлагал в Конгрессе США депутат Марио Бьяджи — но его резолюция так и не вышла из комитета. В Иллинойсе закон о подобной системе даже приняли, правда, в процессе поправок его содержание перевернули с ног на голову: вместо обязанности внедрить систему банки получили право этого не делать. Сам Зингер десятилетиями обходил банки и законодательные собрания — и так и не смог продать своё изобретение ни одному банку.

Почему банки ответили «нет»

Аргументы «против» оказались прозаичными, но весомыми. Первый — математический: что делать с палиндромными кодами? PIN-код типа 2552, 1441 или 5555 читается одинаково в обе стороны, поэтому для миллионов клиентов «тревожная» комбинация просто совпадает с обычной. Второй — психологический: человек под дулом пистолета дрожит, торопится и ошибается даже в обычном коде; требовать от него мысленно перевернуть четыре цифры — значит умножать ложные тревоги и, что ещё хуже, провоцировать нервного грабителя, который может воспринять задержку как попытку сопротивления.

Третий аргумент — экономический, и именно он, по-видимому, стал решающим. Исследование Федеральной торговой комиссии США 2010 года, специально посвященное технологиям экстренного вызова в банкоматах, показало: ни одна из таких систем никогда не была внедрена, а их потенциальное влияние на преступность оценили как незначительное. Цифры объясняют, почему: ограбление у банкомата происходит примерно раз на 3,5 миллиона операций. Переоборудовать сотни тысяч банкоматов и перестраивать процессинг ради столь редкого сценария — а полиция всё равно физически не успеет доехать за те секунды, пока нападающий забирает наличные, — банки сочли нецелесообразным. Можно спорить с этой логикой, но она, по крайней мере, честна: система создавала бы ощущение безопасности, а не саму безопасность.

Как мертвая идея стала бессмертным мифом

А дальше произошло самое интересное: технология ушла в прошлое, а вера в неё — нет. В 2006 году по электронной почте начала массово распространяться рассылка, в которой SafetyPIN представлялась как уже существующая функция всех банкоматов. Уже в январе 2007 года отраслевое издание American Banker официально опровергло эту легенду, подчеркнув, что ни один банкомат такой системы не имеет. Это не помогло: миф всплывал в Австралии в 2013 году, в Facebook в 2019-м — где его разобрал и признал фейком PolitiFact, — и продолжает реинкарнироваться до сих пор, теперь уже и в ответах ИИ-чат-ботов, которые порой передают старую легенду как факт.

Популярность этого мифа легко объяснить. Он идеально подходит для распространения: короткий совет, который может «спасти жизнь», ничего не стоит, а проверить его обычному человеку сложно — ведь не станешь же экспериментировать с банкоматом. Срабатывает и логика «а вдруг это правда»: люди делятся сообщением на всякий случай, исходя из самых благих побуждений. Так хорошая идея, не выдержавшая столкновения с реалиями банковской отрасли, превратилась в вечный двигатель дезинформации.

Что делать на самом деле

Опасность этого мифа не абстрактна: человек, который в критический момент начнёт сосредоточенно перебирать цифры своего PIN-кода, в лучшем случае потеряет время, в худшем — разозлит нападавшего. Реальные рекомендации банковских ассоциаций скучнее, зато работают. Главное правило: деньги против жизни — всегда деньги; никакие наличные не стоят риска, поэтому требования вооруженного нападавшего нужно выполнять без героизма, а полицию вызывать уже после, из безопасного места. Профилактика тоже проста: оценить обстановку перед тем, как подходить к банкомату, выбирать аппараты в людных освещенных местах — в супермаркетах, на заправках, в отделениях, — снимать наличные без демонстративного пересчета и сразу прятать их. И с осторожностью относиться к любым «лайфхакам безопасности» из мессенджеров: как показывает двадцатилетняя история «обратного PIN-кода», самые живучие советы — не самые полезные, а самые привлекательные.