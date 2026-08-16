Що станеться, якщо ввести PIN-код навпаки в банкоматі: правда про пораду, якою діляться 20 років

Ця порада напевно траплялася вам у месенджерах або соцмережах: «Якщо грабіжник змушує вас зняти гроші з банкомата, введіть свій PIN-код у зворотному порядку. Гроші вийдуть, але застрягнуть у щілині, а банкомат непомітно викличе поліцію й почне фотографувати нападника». Звучить розумно, технічно правдоподібно й головне — дає відчуття, що в критичній ситуації у вас буде таємна зброя. Проблема лише одна: жоден банкомат у світі так не працює й ніколи не працював. А от історія самого міфу виявилася значно цікавішою за вигадку — бо почалася вона не з фантазії, а зі справжнього патенту.

Зерно правди: патент, який ніхто не купив

На відміну від більшості мережевих легенд, у «зворотного PIN» є конкретний автор і конкретний документ. Наприкінці 1990-х адвокат з Іллінойсу Джозеф Зінгер запатентував систему ATM SafetyPIN (патент США № 5731575). Задум був рівно такий, як у вірусному повідомленні: клієнт, якого змушують зняти готівку, вводить свій код задом наперед — скажімо, 4321 замість 1234. Банкомат поводиться як звичайно й видає гроші, щоб не провокувати нападника, але паралельно надсилає тихий сигнал тривоги в поліцію.

Ідея здобула прихильників: концепцію в різні роки підтримувала поліція Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Огайо, Іллінойсу й Канзасу, а виробник банкоматів Diebold заявляв, що готовий реалізувати технологію, щойно її замовлять банки. Ще раніше, 1986 року, схожу концепцію тривожного коду для банкоматів пропонував у Конгресі США представник Маріо Б’яджі — але його резолюція так і не вийшла з комітету. В Іллінойсі закон про подібну систему навіть ухвалили, щоправда, у процесі правок його зміст вивернули навпаки: замість обов’язку впровадити систему банки отримали право цього не робити. Сам Зінгер десятиліттями оббивав пороги банків і законодавчих зборів — і так і не зміг продати свій винахід жодному банку.

Чому банки сказали «ні»

Аргументи проти виявилися прозаїчними, але вагомими. Перший — математичний: що робити з паліндромними кодами? PIN на кшталт 2552, 1441 чи 5555 читається однаково в обидва боки, тож для мільйонів клієнтів «тривожна» комбінація просто збігається зі звичайною. Другий — психологічний: людина під дулом пістолета тремтить, поспішає й помиляється навіть у звичайному коді; вимагати від неї подумки перевернути чотири цифри — значить множити хибні тривоги й, гірше того, провокувати нервового грабіжника, який може сприйняти затримку як спробу опору.

Третій аргумент — економічний, і саме він, схоже, став вирішальним. Дослідження Федеральної торгової комісії США 2010 року, спеціально присвячене технологіям екстреного виклику в банкоматах, зафіксувало: жодна з таких систем ніколи не була впроваджена, а їхній потенційний вплив на злочинність оцінили як незначний. Цифри пояснюють чому: пограбування біля банкомата трапляється приблизно раз на 3,5 мільйона операцій. Переобладнувати сотні тисяч машин і перебудовувати процесинг заради настільки рідкісного сценарію — а поліція однаково фізично не встигне доїхати за ті секунди, поки нападник забирає готівку, — банки визнали недоцільним. Можна сперечатися з цією логікою, але вона принаймні чесна: система створювала б відчуття безпеки, а не саму безпеку.

Як мертва ідея стала безсмертним міфом

А далі сталося найцікавіше: технологія померла, а віра в неї — ні. У 2006 році електронною поштою почала масово ширитися розсилка, яка подавала SafetyPIN як уже наявну функцію всіх банкоматів. Уже в січні 2007-го галузеве видання American Banker офіційно спростувало легенду, наголосивши, що жоден банкомат такої системи не має. Не допомогло: міф спливав у Австралії 2013-го, у Facebook 2019-го — де його розібрав і визнав фейком PolitiFact, — і продовжує реінкарнуватися досі, тепер уже й у відповідях ШІ-чатботів, які часом переказують стару легенду як факт.

Живучість міфу легко зрозуміти. Він ідеально сконструйований для поширення: коротка порада, яка може «врятувати життя», не коштує нічого, а перевірити її пересічній людині складно — не будеш же експериментувати з банкоматом. Спрацьовує і логіка «а раптом правда»: люди діляться повідомленням про всяк випадок, з найкращих міркувань. Так добра ідея, що не пережила зустрічі з економікою банківської галузі, перетворилася на вічний двигун дезінформації.

Що робити насправді

Небезпека міфу не абстрактна: людина, яка в критичний момент почне зосереджено перевертати цифри свого PIN, у кращому разі втратить час, у гіршому — розлютить нападника. Реальні рекомендації банківських асоціацій нудніші, зате працюють. Головне правило: гроші проти життя — завжди гроші; жодна готівка не варта ризику, тож вимоги озброєного нападника треба виконувати без героїзму, а поліцію викликати вже після, з безпечного місця. Профілактика теж проста: оцінити оточення перед тим, як підходити до банкомата, обирати машини в людних освітлених місцях — у супермаркетах, на заправках, у відділеннях, — знімати готівку без демонстративного перерахунку й одразу ховати її. І з обережністю ставитися до будь-яких «лайфхаків безпеки» з месенджерів: як показує двадцятирічна кар’єра «зворотного PIN», найживучіші поради — не найкорисніші, а найпривабливіші.