Які пастки готують телефонні шахраї українцям та як з ними боротися?

Розберемо 4 ситуації і 4 питання, які злякають шахраїв. У минулому році телефонні шахраї обдурили українців на суму більш ніж в 10 мільярдів гривень! І це тільки ті випадки, за якими люди зверталися до правоохоронців.





Жертвами шахраїв, як правило, стають люди похилого віку і недосвідчені користувачі інтернету. Які, не читають новини, поради та інші попередження. Спеціально для цієї категорії людей – наша стаття. Шахраї застосовують соціальну інженерію, щоб отримати свій результат, тож давайте застосуємо цю новомодну інженерію до них самих.

Дзвінок зі служби безпеки банку

Як правило, шахраї телефонують щоб повідомити, що щось не так з вашим банківським рахунком або картою.

Діалог в цьому випадку потрібно будувати так. Вислухали, що хоче цей товариш і задаєте йому наступне питання:

– Так добре. Нагадайте номер телефону банку? Я вам зараз сам передзвоню.

Якщо це був телефонний шахрай, то він почне вас відмовляти в стилі «в службу безпеки зателефонувати неможливо» або ж просто завершить розмову. Якщо дзвінок був з реального банку, то звичайно ж оператор скаже вам номер телефону. Перевіряєте його, якщо він належить банку, то передзвонюйте самі і з’ясовуєте причину дзвінка.

Висновок: питання про телефонний номер банку змусить шахрая зрозуміти, що ви вже обізнані про можливі дії.

Дзвінок з поліції

Зараз шахраї часто телефонують під виглядом поліцейських. Схеми можуть бути різні, але мета, як правило, одна – заволодіти даними вашої банківської карти.

Тут все гранично просто. Попросіть абонента назвати ПІБ, звання / посаду, адресу відділення і номер телефону. Шахрай звичайно ж не знає цих даних, буде “ламатися”. Але в будь-якому випадку розмову потрібно завершити і самостійно звернутися в поліцію.

Висновок: питання про посаду, звання, адресу відділення заведуть шахрая в глухий кут.

Дзвінок від родичів

Часто шахраї використовують спосіб раптового дзвінка, який надходить нібито від родича, з яким сталася біда і потрібні гроші для вирішення проблеми.

Попросіть абонента представитися і візьміть номер його телефону. Не варто розпитувати про родича – він може його описати за прикметами, наприклад по соціальній мережі. Далі зв’яжіться з родичем. На 99% це розвод. Навіть якщо дзвінок прийшов з номера родича – IP телефонія здатна підставити будь-який номер. Потрібно передзвонити.

Висновок: питання про номер телефону також заведе шахрая в глухий кут, тому що вони не люблять давати свої номери телефонів, бо по ним їх можна легко вичислити.

Дзвінок з фондів та інших організацій

Дуже часто літніх людей намагаються обдурити дзвінком нібито з пенсійного фонду, що належить якась компенсація. Подякуйте його за інформацію, і задайте питання в яке відділення у вашому місті йому підійти. Шахрай не знає ваше місто, оскільки може перебувати в будь-яких містах. Ну а потім, просто передзвоніть в ту організацію, про яку йде мова в дзвінку.

Висновок: питання про адресу організації заведе злочинця також в глухий кут.

Звичайно, можна не брати трубку. Але якщо ви чекаєте важливого дзвінка і не знаєте номера абонента? А різні додатки захисту від спаму не завжди працюють коректно.

Сподіваємось, ці питання, допоможуть вам швидко викрити телефонного шахрая за півхвилини. Якщо вам дійсно дзвонять з організації, то їм нічого не вартує відповісти на вищевказані питання.