Нова схема на OLX: мешканцями якого міста люблять представлятись шахраї найбільше

На протязі останніх років шахраї стали ще більш розумними та хитрими, і зараз вже вийшли на такий рівень, що навіть вдається правильно імітувати сервіс «OLX доставка». Але навіть за таких умов шахраї зазвичай використовують вже готові шаблони сайтів і повідомлень, аби самим нічого важкого не робити, лише кошти отримувати. Але є одна велика помилка в цьому, адже схожість всіх шахраїв розкривається в їхньому місці проживання. Завдяки шаблону всі пишуть, що вони проживають в селищі Світязь Волинської області. Як правило, саме ця інформація дає зрозуміти, що з вами на зв’язку аферист.





Але зовсім нещодавно стало відомо, що зараз вже почали використовуватися більш нові сценарії розвитку подій.

Як все відбувається

Все розпочинається з того, що шахрай зв’язується з продавцем через один із месенджерів, в повідомленнях він проявляє інтерес до товару. Наступним кроком ідуть обіцянки про те, що товар буде оплачено через популярний сервіс кур’єрської доставки і одразу після цього надходить повідомлення з номером накладної товару та посилання на сайт оператора, де все можна перевірити.

Але більш досвідчені продавці звикли, що накладний номер товару видається після того, як товар оформлено, а лише потім цей номер відправляється до покупця.

Проте, шахраї запевняють, що транспортний оператор надає номер накладної посилки одразу після того, як вона була оплачена через інтернет. І вже після цього продавець має відправити товар по тій накладній, яку відправив покупець.

Але, як показує практика, до відправки все навіть не доходить, а завершується на етапі, коли продавець прив’язує картку для отримання коштів перейшовши за посиланням. Проблема в тому, що це клон справжньої сторінки, і таким чином зловмисники отримують всі дані карти, адже саме в момент прив’язки картки продавець буде вказувати і номер картки, і термін її дії і код безпеки.

Такий метод досить дивний, але все ж продавці без досвіду потрапляють на гачок, в результаті чого і лишаються своїх коштів.