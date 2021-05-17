Наскільки потрібен вам безлімітний зв’язок: як визначити, чи вигідний він чи ні

Коли досить часто доводиться поповнювати рахунок мобільного телефону, мимоволі замислюєшся про зміну тарифу. Найчастіше вибір робиться на користь безлімітного пакету. Зрозуміти, вигідний він насправді чи ні, допоможуть кілька простих дій.





Прорахуйте свої потреби

Всі оператори мобільного зв’язку на своєму сайті надають абонентам можливість створити особистий кабінет. Там клієнт може переглянути всi виписки за тарифом, перелік підключених послуг, а в разі необхідності відключити їх.

Щоб зрозуміти, наскільки вигідним буде безлімітний зв’язок, необхідно провести нескладні арифметичні розрахунки.

Слід з’ясувати, скільки хвилин витрачається на розмови всередині мережі (хоча досить давно більшість операторів пропонує безліміт всередині мережі), дзвінки на номери інших операторів, кількість відправлених СМС-повідомлень, об’єм інтернет-трафіку.

Необхідно зібрати інформацію по кожному пункту як мінімум за 6 місяців. Так буде простіше визначити динаміку використання тієї чи іншої функції.

Перевірте на відповідність

Часто користувачі вибирають тариф тільки через якусь одну опцію, забуваючи про інші, які, як правило, коштують дорожче, ніж в рамках попереднього пакету послуг.

Наприклад, клієнт підключає новий тариф через те, що він передбачає безлімітний зв’язок.

За цей пакет послуг абонент платить 150 гривень, але при цьому не знає, що серед набору послуг немає, наприклад, безлімітного інтернету. В результаті зв’язком клієнт майже не користується, а на інтернет йде значна кількість грошей.

Це відбувається тому, що абонент адекватно не оцінив свої потреби і вибрав тариф тільки по одній із запропонованих опцій.

При виборі тарифу і аналізі вже підключеного необхідно оцінити свої реальні потреби. Можливо, вам потрібен лише інтернет, або тільки хвилини для розмов, або ж цілий пакет послуг (дзвінки, смс, інтернет).

Порівняйте різні пропозиції

Щоб вибрати найвигідніший тариф, варто проаналізувати весь перелік доступних послуг, пропонованих мобільними операторами, і порівняти їх. Не виключено, що доведеться задуматися про зміну компанії мобільного зв’язку.

Адже можна знайти безлімітний тариф за вигідною ціною з усіма опціями, які вам потрібні.

Може трапитися і так, що більш дешевим виявиться лімітований пакет послуг, при цьому кількості вхідних в нього хвилин, СМС і гігабайтів вам буде цілком достатньою. В такому випадку краще підключити його.