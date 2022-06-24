Яким чином європейська цивілізація свого часу випередила інші культури?

Америка, Африка, Азія, Австралія – переважна більшість країн на цих континентах колись були, а деякі й досі залишаються колоніями європейських держав.





Протягом багатьох століть європейська армія, наука та культура домінували над іншими та продовжують утримувати це лідерство сьогодні. Допитливі уми напевно питали, чому ж так вийшло?

Що дозволило країнам Європи обігнати у XV столітті Китай та Індію? Як Африка опинилася на задвірках історії і чому до XVI століття Америка продовжувала жити в бронзовому столітті?

Від Темних віків до Ренесансу

Всупереч поширеній думці, домінували в історії вони не завжди.

Починаючи з IV тисячоліття до н.е. і до V століття н.е. європейські та азіатські країни розвивалися на одному науково-технологічному рівні, а в проміжку між VI та X століттями Китай та країни ісламського світу обганяли у розвитку європейців.

Останній відрізок часу отримав історіографічний термін – Темні віки.

Однак, починаючи з XIV століття, з початком епохи Відродження, азіатські держави почали помітно відставати. За кілька століть науково-технологічний розрив виявився таким великим, що західні імперії змогли легко васалізувати найвидатніші держави Сходу. Що послужило саме такому сценарієві історії?

Традиції та консерватизм

Дослідники висувають кілька взаємодоповнюючих теорій, які сприяли посиленню європейської культури. На думку американського історика та соціолога Тобі Хаффа, китайські та мусульманські країни страждали від «дефіциту допитливості» та закритої зовнішньої політики.

Вирішальними чинниками просування науки є не визначні відкриття у фізиці, астрономії, оптиці чи медицині, а соціальні та культурні перетворення.

Арабські країни та Китай продовжували жити у власному світі, не беручи участі в епосі географічних відкриттів, існуючи у суворих релігійних догматах та перешкоджаючи технологічному обміну.

Суспільний устрій та місцеві інститути не дозволяли розвивати власні наукові відкриття. Усі ці держави відрізняв суворий консерватизм.

Зрештою, політика «зачинених дверей» призвела до того, що колоніальні імперії вибили їх у азіатів самостійно.

Чому Африка, Америка та Австралія відстали від Євразії?

Інакше історія складалася в інших континентів. Наприклад, Австралії просто не пощастило виявитися ізольованою від усього світу.

Нещастя Америки полягало у відсутності розвиненого скотарства: тут не водилися коні, верблюди, корови, слони, свині, вівці. Тому індіанці не мали вдосталь таких ресурсів, як м’ясо і шкіра, а також були позбавлені стимулу розвивати для них ковальське та гончарне ремесло.

Африку підвели клімат та ізольованість. Клімат цього континенту не сприяв цивілізаційному розвитку. У свою чергу, пустеля та сильні течії Атлантичного та Індійського океанів ізолювали африканців від північних більш розвинених районів.