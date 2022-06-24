Чого варто остерігатись під час відвідування веб-сайтів

Користувачі зі стажем ще пам’ятають ті часи, коли просто відвідавши веб-сторінку, можна було заразити комп’ютер вірусом. Зараз усі сучасні браузери надійно захищені, і якщо подібне може статися, то ймовірність цього дуже низька – лише в тому випадку, якщо хакери знайдуть уразливість у браузері. Але не все так добре – є кілька небезпек, які можуть йти від відвідування веб-сторінки.





Фішинг

Зловмисник створює зовнішній схожий сайт з єдиною метою – викрасти дані для авторизації. Ви заходите на такий сайт, вводите логін та пароль, натискаєте кнопку входу і нічого не відбувається. А тим самим ваш логін і пароль вже відомі зловмиснику, який може використовувати акаунт на цьому сайті у своїх інтересах, від розсилки спаму до здійснення будь-яких протиправних дій.

У фішингових сайтів URL-адреса може бути схожою, тому уважно звіряйте адресу сайту, на яку вводите логін і пароль. Також варто перевірити функціонал сайту – зазвичай, хакери підробляють лише головну сторінку та функцію авторизації. Просто перегляньте, чи працюють інші сторінки на сайті, який ви відвідуєте.

Від фішингу допоможе врятуватися ваша уважність та наявність антивірусних програм та доповнень до браузера.

Дорослий контент

Відвідуючи невідомий сайт, будьте готові до будь-якого контенту, який на ньому розміщений. Поважаючі себе ресурси не розміщуватимуть статті з клікабельними та шокуючими заголовками, але часто власники сайтів хочуть заробити «по максимуму», розміщуючи такий контент.

Також до сайту можуть бути підключені різні рекламні мережі, на яких може транслюватися все, що завгодно – все залежить від сумлінності мережі. Захиститися від подібного, на жаль, практично неможливо і потрібно бути готовим побачити те, що для вас у звичайному житті є неприйнятним. Від «жорсткого» контенту може врятувати фільтр батьківського контролю від антивірусного ПЗ.

Пуш-повідомлення

Дуже часто при вході на ресурс спливає віконце з проханням підписатися на повідомлення від сайту. У нинішніх реаліях – дуже марна річ. По-перше, PUSH повідомлення приходять з великим запізненням. По-друге, система не враховує того, що ви вже прочитали/переглянули.

Також дуже часто власники сайтів продають передплати розсилок стороннім рекламним мережам. У результаті ви отримуєте різноманітний рекламний спам через сервіс повідомлень.

Надмірне навантаження на браузер

Бувають такі сайти, які просто напхані скриптами, рекламними банерами та важким вмістом. Відвідування такого ресурсу призводить до того, що вкладка браузера (або сам оглядач) просто зависає.

У часи, коли були популярні веб-чати, багато розробників при блокуванні тих, хто порушує правила, створювали хитрі скрипти, які вели до поломки або повному зависання ПК під час відвідування чату. Нині таке зустріти можна, але дуже рідко.