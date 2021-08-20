Як зміниться життя на землі, якщо на ній будуть жити більше децильйона людей?

Населення планети щорічно зростає, а ресурси, необхідні для проживання на планеті, скоро закінчаться. Сьогодні в кожному великому місті проживає біля мільйона чоловік. Перенаселення планети може призвести до катастрофічних наслідків. Як зміниться життя на землі, якщо на ній будуть жити більше децильйона (шістдесят ноликів) людей?





У шістдесятих роках на землі проживало не більше трьох мільярдів людей. На початку 21 століття ця цифра досягла майже восьми мільярдів, і населення продовжує зростати.

Які наслідки можуть настати, якщо на планеті проживатиме космічна кількість людей? Адже площа суші на землі обмежена і складає всього 150 млн км².

Щільність забудови

Зараз у великих містах стали будувати будинки вище 20 поверхів з квартирами не більше 20 квадратних метрів. Нині найвищий будинок розташований в ОАЕ і становить сто шістдесят вісім поверхів.

Щоб розмістити в таких «человейніках» децильйон людей, знадобитися як мінімум 500 поверхів. Поверхи доведеться будувати і під землею.

Для цього доведеться розробити спеціальні технології будівництва, будинок висотою більше двох з половиною кілометрів має не впасти. Людям доведеться забути про вулички і малоповерхову забудову та жити як оселедці в банці.

Прожиток

Така величезна кількість людей має чимось харчуватися. Вчені стверджують, що щодо їжі не варто турбуватися. Завдяки досягненням сільського господарства їжу можна буде отримувати в лабораторії.

Адже доведеться відмовитися від засаджування полів, простір потрібно буде економити. Чи буде така їжа корисною?

Придумають такий прилад, який буде одним натисканням кнопки готувати сніданок, обід і вечерю. У це потрібно вкласти багато грошей і наукових знань, а значить є ризик того, що не всі зможуть собі це дозволити і почнеться природний відбір.

Щодо води можна не турбуватися. Вже зараз існують різні установки з опріснення та очищення солоної води з світового океану.

Паливні ресурси

За прогнозами при сьогоднішньому споживанні нафти на землі вистачить населенню планети до 2090 року. Можуть закінчитися й інші види палива.

Скоротити їх споживання не представляється можливим. Країни сьогодні розробляють альтернативні джерела енергії, але цього дуже мало, щоб задовольнити потреби децильйона людей.

Варто сподіватися на невичерпні джерела енергії, засновані на теорії ефіру Ніколи Тесла. Він розробив теорію про отримання енергії з полів, які пронизують атмосферу.

Погіршення екологічної обстановки

Вже зараз людина завдає шкоди природі по всьому світу. Вирубуються ліси, забруднюються водойми і повітря. Гинуть тварини і рослини. Змінюється клімат.

Збільшення населення планети погіршить обстановку на планеті в рази. Існує велика ймовірність утворення катастрофічних стихійних лих.

Скорочення популяції природою

Вчені вважають, що природа в такому випадку вчинить з людством так само, як і з тваринами. Вона буде скорочувати популяцію своїми силами. Але якщо дітей почнуть вирощувати в пробірках, то природа з цим не впорається.

Надлишкова робоча сила

Такій кількості населення потрібно буде десь працювати. Більшість території буде зайнята житлом для населення, може виникнути безробіття і загальне зниження якості життя.

Виникнення епідемій

При щільному населенні люди частіше контактують один з одним. А такий стан справ був завжди сприятливим середовищем для поширення вірусів і бактерій. При епідеміях багато людей не зможуть отримати якісного медичного обслуговування.

Надія на геніальних людей, які розроблять нові ліки, альтернативні джерела їжі. Створять вічний двигун, який дозволить подорожувати по космосу.