Стало відомо, скільки насправді заробляють топові зірки Голлівуду

Не секрет, що професія актора одна з найприбутковіших. Але наскільки саме? Відкрити завісу таємниці взялося виданню Variety. Посилаючись на закриті джерела, Variety опублікувало гонорари голівудських зірок, причому дані явно свіжі – у них вказані виплати за фільми і серіали, яким тільки належить вийти в прокат.





Можна сказати відразу, що гонорари у популярних акторів за останні роки зросли. Стандартну планку в 20 мільйонів доларів за роль стали регулярно перевищувати. За зростання гонорарів варто сказати спасибі онлайн-кінотеатрам, які готові переплачувати десятки мільйонів доларів, щоб компенсувати акторам відсутність бонусів за покази в кінотеатрах.

Гонорари акторів за повнометражні фільми:

Деніел Крейг ( сиквели «Дістати ножі») – 100 мільйонів доларів.

Дуейн Джонсон ( Red One) – 50 мільйонів доларів.

Уілл Сміт ( «Король Річард») – 40 мільйонів доларів.

Дензел Вашингтон ( «Диявол в деталях») – 40 мільйонів доларів.

Леонардо Ді Капріо ( «Не дивися вгору») – 30 мільйонів доларів.

Марк Уолберг ( «Правосуддя Спенсера») – 30 мільйонів доларів.

Дженніфер Лоуренс ( «Не дивися вгору») – 25 мільйонів доларів.

Джулія Робертс ( «Залиш світ позаду») – 25 мільйонів доларів.

Сандра Баллок ( «Загублене місто Д») – 20 мільйонів доларів.

Райан Гослінг ( «Сіра людина») – 20 мільйонів доларів.

Кріс Хемсворт ( «Тор 4: Любов і грім») – 20 мільйонів доларів.

Бред Пітт ( «Швидкісний поїзд») – 20 мільйонів доларів.

Майкл Б. Джордан ( «Без жалю») – 15 мільйонів доларів.

Том Круз ( «Топ Ган: Маверік») – 13 мільйонів доларів.

Кіану Рівз ( «Матриця 4») – від 12 до 14 мільйонів доларів.

Кріс Пайн ( «Підземелля і дракони») – 11,5 мільйона доларів.

Роберт Паттінсон ( «Бетмен») – 3 мільйони доларів.

З серіалами ситуація скромніше, але так здається тільки тому, що гроші канали виплачують за кожен епізод: