Стало відомо, скільки насправді заробляють топові зірки Голлівуду
Не секрет, що професія актора одна з найприбутковіших. Але наскільки саме? Відкрити завісу таємниці взялося виданню Variety. Посилаючись на закриті джерела, Variety опублікувало гонорари голівудських зірок, причому дані явно свіжі – у них вказані виплати за фільми і серіали, яким тільки належить вийти в прокат.
Можна сказати відразу, що гонорари у популярних акторів за останні роки зросли. Стандартну планку в 20 мільйонів доларів за роль стали регулярно перевищувати. За зростання гонорарів варто сказати спасибі онлайн-кінотеатрам, які готові переплачувати десятки мільйонів доларів, щоб компенсувати акторам відсутність бонусів за покази в кінотеатрах.
Гонорари акторів за повнометражні фільми:
- Деніел Крейг ( сиквели «Дістати ножі») – 100 мільйонів доларів.
- Дуейн Джонсон ( Red One) – 50 мільйонів доларів.
- Уілл Сміт ( «Король Річард») – 40 мільйонів доларів.
- Дензел Вашингтон ( «Диявол в деталях») – 40 мільйонів доларів.
- Леонардо Ді Капріо ( «Не дивися вгору») – 30 мільйонів доларів.
- Марк Уолберг ( «Правосуддя Спенсера») – 30 мільйонів доларів.
- Дженніфер Лоуренс ( «Не дивися вгору») – 25 мільйонів доларів.
- Джулія Робертс ( «Залиш світ позаду») – 25 мільйонів доларів.
- Сандра Баллок ( «Загублене місто Д») – 20 мільйонів доларів.
- Райан Гослінг ( «Сіра людина») – 20 мільйонів доларів.
- Кріс Хемсворт ( «Тор 4: Любов і грім») – 20 мільйонів доларів.
- Бред Пітт ( «Швидкісний поїзд») – 20 мільйонів доларів.
- Майкл Б. Джордан ( «Без жалю») – 15 мільйонів доларів.
- Том Круз ( «Топ Ган: Маверік») – 13 мільйонів доларів.
- Кіану Рівз ( «Матриця 4») – від 12 до 14 мільйонів доларів.
- Кріс Пайн ( «Підземелля і дракони») – 11,5 мільйона доларів.
- Роберт Паттінсон ( «Бетмен») – 3 мільйони доларів.
З серіалами ситуація скромніше, але так здається тільки тому, що гроші канали виплачують за кожен епізод:
- Джеремі Стронг, Кіран Калкін і Сара Снук ( «Спадкоємці») – від 300 до 350 тисяч доларів.
- Вайнона Райдер і Девід Харбор ( «Дуже дивні справи») – від 350 до 400 тисяч доларів.
- Генрі Кавілл ( «Відьмак») – 400 тисяч доларів.
- Тед Денсон ( «Містер Мер») – 400 тисяч доларів.
- Джейсон Судейкіс ( «Тед Лассо») – 400 тисяч доларів.
- Джон Гудман, Сара Гілберт і Лорі Меткаф ( «Коннері») – по 400 тисяч доларів.
- Джуд Лоу ( «Третій день») – 425 тисяч доларів.
- Анджела Бассетт ( «9-1-1») – 450 тисяч доларів.
- Брайан Кокс ( «Спадкоємці») – від 400 до 500 тисяч доларів.
- Алек Болдуін ( «Доктор смерть») – 575 тисяч доларів.
- Джилліан Андерсон, Мішель Пфайффер, Віола Девіс ( «Перша леді») – по 600 тисяч доларів.
- Стів Мартін і Мартін Шорт ( «Вбивства в одній будівлі») – по 600 тисяч доларів.
- Педро Паскаль (екранізація гри «The Last of Us») – 600 тисяч доларів.
- Кейт Уінслет ( «Мейр з Істтауна») – 650 тисяч доларів.
- Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Синтія Ніксон (сиквел «Секс у великому місті») – від 650 до 750 тисяч доларів.
- Брайан Кренстон ( «Ваша честь») – 750 тисяч доларів.
- Джефф Бріджес ( «Старий») – 1 мільйон доларів.
- Кріс Пратт ( Terminal List) – 1,4 мільйона доларів.
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