Обираємо кращий гаджет для малювання та дизайну

Завдяки сучасним технологіям творчість стала доступною кожному – на ринку представлено сотні пристроїв, які дадуть змогу з комфортом зануритися у сферу малювання, дизайну та мультиплікації. Розповімо про найкращі гаджети для образотворчої творчості у 2024 році.

Планшети

Це універсальні пристрої, які підтримують різноманітні програми для творчості: додатки для обробки зображень, фотографій, відеороликів і музики, створення малюнків і написання текстів, а також інших завдань. Завдяки великому екрану планшети зручніші за смартфони, водночас вони портативні та досить компактні – сучасні моделі вирізняються тонким корпусом і великою автономністю.

Під час вибору планшета важливо звертати увагу на його продуктивність, оскільки більша частина програм для творчості (особливо для обробки фото, відео та музики) досить “важкі”. Об’єм оперативної пам’яті має становити щонайменше 8 ГБ, а процесор бажано вибирати свіжий і з високими балами на бенчмарках (наприклад, на AnTuTu).

HUAWEI MatePad Air PaperMatte

Особливу увагу варто приділити екрану, вибрати прийнятну для себе діагональ, а також частоту оновлення від 60 Гц – що вона вища, то плавно змінюватиметься картинка на екрані й комфортнішою буде робота. Важлива і висока пікова яскравість, якщо планшет планується брати на вулицю і використовувати під яскравими сонячними променями.

Серед найбільш якісних, зручних і потужних планшетів для творчості варто виділити:

Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ 8/128 ГБ 5G. Тонкий, строгий планшет із процесором Snapdragon 695 і 8 ГБ оперативної пам’яті впорається з будь-якими ресурсоємними програмами для творчості та режимом мультизадачності. Екран обладнаний фірмовою матрицею PLS TFT від Samsung, яка забезпечує максимальний кут огляду, глибокий чорний колір і природну передачу кольору. Ціна: від 7245 гривень.

Тонкий, строгий планшет із процесором Snapdragon 695 і 8 ГБ оперативної пам’яті впорається з будь-якими ресурсоємними програмами для творчості та режимом мультизадачності. Екран обладнаний фірмовою матрицею PLS TFT від Samsung, яка забезпечує максимальний кут огляду, глибокий чорний колір і природну передачу кольору. Ціна: від 7245 гривень. HUAWEI MatePad Air PaperMatte. Продуктивна модель з 8-ядерним процесором Snapdragon 888, об’ємом ОЗП 12 ГБ, постійною пам’яттю 256 ГБ і частотою оновлення екрана 144 Гц. У комплекті поставляється клавіатура, є підтримка фірмового стилуса. Екран має матове покриття, яке усуває до 97% відблисків, а IPS-матриця гарантує барвисту, чітку картинку. Ціна: від 22 тисяч гривень.

Продуктивна модель з 8-ядерним процесором Snapdragon 888, об’ємом ОЗП 12 ГБ, постійною пам’яттю 256 ГБ і частотою оновлення екрана 144 Гц. У комплекті поставляється клавіатура, є підтримка фірмового стилуса. Екран має матове покриття, яке усуває до 97% відблисків, а IPS-матриця гарантує барвисту, чітку картинку. Ціна: від 22 тисяч гривень. Лінійка iPad. Стала популярним вибором серед дизайнерів не тільки завдяки високій якості, а й різноманітності – можна підібрати ідеальну модель конкретно під свої потреби. Всі представники лінійки можуть похвалитися яскравими екранами, відмінною продуктивністю, надійною і швидкою роботою з “важкими” додатками, а також підтримкою стилусів і клавіатур для повного розкриття потенціалу власника і його творчих здібностей. Ціна: від 20 тисяч гривень.

Графічні планшети

Якщо звичайні планшети стануть універсальним інструментом практично для будь-якого виду творчості, то графічні планшети ідеально підійдуть для художників, дизайнерів і архітекторів. Ці моделі використовуються для створення ескізів, малюнків, креслень, обробки фотографій та інших дій із зображеннями. Для роботи з графічними планшетами використовується спеціальне перо, яке максимально точно повторює рухи руки власника, а звичного сенсорного екрана тут немає – замість нього розташована панель для малювання, а також можуть бути присутніми кілька фізичних кнопок. Крім того, такі планшети необхідно під’єднувати до ПК або ноутбука, де й запускатимуться програми для малювання або обробки.

Під час вибору орієнтуватися варто на тип моделі (з інтерактивним екраном або без), на розмір робочої області (компактний або такий же, як аркуш A4 звичайного паперу), високий показник LPI (кількість ліній на дюйм), який відповідає за точність розпізнавання ліній, швидкість відгуку від 130-150 точок, а також чутливість до натискання пера від 1024 рівнів. Важливо звернути увагу і на тип підключення (по Bluetooth або дротовий), а також на сумісність з операційною системою ПК або ноутбука.

Серед популярних графічних планшетів для малювання і створення креслень варто виділити:

Wacom One by S CTL-472-N. Безекранний планшет з чутливістю 2048 рівнів натискання, доповнений ергономічним пером з підтримкою різних типів наконечників без необхідності використовувати батарейки. Має широку сумісність з абсолютною більшістю програм для малювання, 3D-моделювання та обробки зображень, має мінімальну затримку між дотиком і відображенням дії на екрані в 133 точки. Ціна: близько 2000 гривень.

Безекранний планшет з чутливістю 2048 рівнів натискання, доповнений ергономічним пером з підтримкою різних типів наконечників без необхідності використовувати батарейки. Має широку сумісність з абсолютною більшістю програм для малювання, 3D-моделювання та обробки зображень, має мінімальну затримку між дотиком і відображенням дії на екрані в 133 точки. Ціна: близько 2000 гривень. XP-Pen Artist 12. Має компактний дисплей з робочою областю 11.6 дюймів, корпус доповнено 6 кнопками і сенсорною тач-панеллю для простоти управління. Оснащений повноцінним інтерактивним IPS-екраном з роздільною здатністю FullHD і покриттям антивідблиску. Висока чутливість 8192 рівня натискань дає змогу максимально точно керувати пером. Є й багата комплектація: перо, рукавички та пенал для пера. Ціна: близько 10 000 гривень.

Має компактний дисплей з робочою областю 11.6 дюймів, корпус доповнено 6 кнопками і сенсорною тач-панеллю для простоти управління. Оснащений повноцінним інтерактивним IPS-екраном з роздільною здатністю FullHD і покриттям антивідблиску. Висока чутливість 8192 рівня натискань дає змогу максимально точно керувати пером. Є й багата комплектація: перо, рукавички та пенал для пера. Ціна: близько 10 000 гривень. XPPen Artist Pro 16. Більш просунутий планшет з поліпшеним, тонким і точним стилусом: він обладнаний фірмовим чіпом X3-Smart-Chip, має в 10 разів більшу потужність, а також більш міцну внутрішню конструкцію без пружин. Сам пристрій оснащений інтерактивним дисплеєм з повністю ламінованою поверхнею, вбудованим подвійним кільцем і 8 гарячими клавішами для управління, а також широкою колірною гамою 133% sRGB. Ціна: близько 17 тисяч гривень.

Додаткові аксесуари

Зробити творчий процес максимально комфортним допоможуть й інші гаджети, а також аксесуари.

Портативні акумулятори

Щоб розрядка планшета не застала зненацька на природі або в подорожі, варто придбати портативний акумулятор – це компактні пристрої, які дадуть змогу підзарядити гаджет у будь-якому місці без розетки. Повербанки розрізняються за ємністю, кількістю роз’ємів і унікальними фішками.

Наприклад, портативний акумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge ємністю 30 000 мАг дає змогу безпечно заряджати не тільки планшети та смартфони, а й має окремий режим для заряджання фітнес-браслетів та інших переносних пристроїв малим струмом для їхнього захисту. Гаджет оснащений двома входами USB-A потужністю до 18 Вт, а сам він може заряджатися через порт Type-C або microUSB.

Бездротові навушники

Залишитися наодинці з думками і не проґавити натхнення допоможуть бездротові навушники з шумопоглинанням, що заглушить сторонні звуки і дасть змогу сконцентруватися. Знайти Bluetooth-навушники можна на будь-який гаманець:

Бюджетні HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro мають сертифікацію Hi-Res Audio, що забезпечує чіткий і деталізований звук під час прослуховування. Доповнені адаптивним шумозаглушенням до 46 дБ, а також мають три мікрофони з підтримкою штучного інтелекту для передачі чистого голосу.

мають сертифікацію Hi-Res Audio, що забезпечує чіткий і деталізований звук під час прослуховування. Доповнені адаптивним шумозаглушенням до 46 дБ, а також мають три мікрофони з підтримкою штучного інтелекту для передачі чистого голосу. Середній ціновий сегмент – Huawei FreeBuds Pro 3 . Навушники з двома потужними випромінювачами для реалістичного звучання і потужних басів. Мають інтелектуальне активне шумозаглушення версії 3.0, а також потрійний адаптивний еквалайзер, який можна налаштувати під будь-який жанр музики.

. Навушники з двома потужними випромінювачами для реалістичного звучання і потужних басів. Мають інтелектуальне активне шумозаглушення версії 3.0, а також потрійний адаптивний еквалайзер, який можна налаштувати під будь-який жанр музики. Навушники преміум сегменту – Apple AirPods 3. Оснащені фірмовим динамічним драйвером з підсилювачем, що забезпечує максимально детальний звук, рекордний бас і чисті верхні частоти. Мікрофони закриті акустичною сіткою для захисту від вітру, а вбудований акселерометр і датчик натискання дають змогу максимально комфортно керувати навушниками.

Доповнить ідеальний сет для творчості зручний рюкзак, куди можна помістити всі ґаджети і з комфортом брати з собою на прогулянку, в поїздку або подорож.