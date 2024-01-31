Коли слід перевстановити Windows: 5 причин

Сучасні Windows 10/11 – досить якісні операційні системи. Попередні версії, такі як 7 або 8 і нижче, бажано було часто перевстановлювати – з часом комп’ютер починає працювати повільно. Але чи потрібно перевстановлювати сучасну версію Windows? Редакція GSMinfo знайшла 5 причин.

Причина №1 – Windows було встановлено давно

У разі, якщо ви встановили Windows 10 ще в далекому 2015 році, то краще перевстановити систему. За багато років вона накопичила безліч зайвих даних, які, за фактом, є сміттям. Також перевстановити Windows потрібно в тому разі, якщо ви оновлювалися з Windows 10 на Windows 11 – краще так не робити, а встановити відразу Windows 11. А взагалі, за ідеєю, краще перевстановлювати Windows приблизно раз на 3 роки – у разі, якщо ви активно користуєтеся комп’ютером.

Причина №2 – Розібратися з оновленнями

Коли Windows оновлюється, вона робить це епізодами – приходить якесь оновлення, встановлюється. Інший раз ці оновлення невірно накладаються одне на одне і комп’ютер починає працювати повільно. У цьому є причина перевстановити Windows, скачавши дистрибутив з офіційного сайту. Плюс тут у тому, що ви отримаєте вже найостаннішу оновлену версію Windows, минаючи всі ці епізоди оновлення. Комп’ютер почне працювати трішки швидше.

Причина №3 – У системі було багато вірусів

Хоч і сучасну Windows складно вразити вірусом, але за певних обставин (вимкнення захисту) це цілком можливо. У разі, якщо в системі було багато вірусів і ви не впевнені, що антивірус відпрацював на 100%, то краще зберегти персональні дані та документи, відформатувати накопичувач і встановити нову копію Windows.

Комп’ютерні віруси можуть втручатися в системні файли, що призводить до некоректної або нестабільної роботи Windows. Головне переконатися в тому, що вірусів немає в тих файлах, які ви будете переносити із зараженого пристрою на нову Windows.

Причина №4 – Комп’ютер гальмує

І ви впевнені в тому, що немає жодних апаратних проблем. Зазвичай це робиться так: перевіряється жорсткий диск і оперативна пам’ять за допомогою різних утиліт. І якщо немає помилок, а комп’ютер все одно працює повільно, то, можливо, причина якраз в операційній системі.

Можливо, у вас було встановлено і видалено безліч додатків, але їх було видалено не до кінця і вони залишилися у вигляді служб, що працюють. Причин тут насправді може бути багато – Windows закрита операційна система й іноді набагато простіше її перевстановити, ніж намагатися аналізувати проблему.

Причина №5 – Просто почати з нуля

Іноді ми настільки захаращуємо свій комп’ютер, що хочеться взяти й почати з нуля. Провести аналіз того, що потрібно, а що ні. Зберегти потрібні дані та документи, відформатувати накопичувач і встановити нову копію Windows, яка вже отримає всі потрібні оновлення. Хіба не приємно користуватися чистим комп’ютером, розклавши все по поличках і більше не засмічувати систему різними файлами?

Звісно, також потрібно перевстановлювати Windows коли змінюється конфігурація ПК, наприклад, ви замінили зв’язку материнська плата + процесор.