Українцям пояснили, чому відразу скидається виклик під час дзвінка

Скидання виклику під час спроби зателефонувати кому-небудь може свідчити про неправильні налаштування мережі або більш серйозні неполадки з телефоном. Розповімо, чому на смартфоні відразу скидається виклик під час дзвінка і як це виправити.

Встановлено неправильний тип мережі

Смартфон автоматично перемикає тип мережі залежно від виконуваних завдань. Так, для високошвидкісного інтернету використовується мережа 4G, яка під час дзвінків перемикається на 3G або 2G. Але якщо власник сам вибрав у налаштуваннях мережі пункт «Тільки 4G», гаджет не зможе його змінити для переходу на телефонну розмову, а отже, виклик не пройде.

Змінити тип мережі на правильний можна самостійно в налаштуваннях телефону:

Знайти розділ «SIM-карти і мобільні дані». Якщо SIM-карт кілька, вибрати потрібну. Натиснути на пункт «Переважний тип мережі». Змінити варіант «Тільки 4G» на «Авто 4G/3G/2G» або «4G/3G».

На деяких брендах пункт називається не «Тільки 4G», а «Переважно 4G (LTE)». Якщо він обраний, а дзвінки відразу скидаються, то його потрібно змінити на «Переважно 3G».

Номер занесли в чорний список

Моментальне скидання під час дзвінка конкретній людині може свідчити про те, що вона заблокувала номер абонента. Дізнатися про це точно можна тільки в самого контакту – обхідних способів напевно з’ясувати, чи занесли номер до чорного списку, не існує.

Проблема в телефоні співрозмовника

Якщо додзвонитися не виходить до одного контакту, а на інші номери виклики доходять, то причина може бути в співрозмовнику. Так, абонент міг заборонити вхідні дзвінки на свій номер, увімкнути авіарежим або режим «Не турбувати». Крім того, причина може бути в поломці його телефону або неполадках із SIM-картою.

Стоїть заборона на виклики

Вихідні або вхідні виклики можуть скидатися, якщо на смартфоні встановлено заборону на них. Багато брендів підтримують установку заборони прямо з налаштувань. Щоб їх змінити, потрібно:

Відкрити додаток для дзвінків. Натиснути на точки в кутку екрана і вибрати розділ «Налаштування». Перейти в пункт «Налаштування оператора зв’язку» або «Заборона викликів», якщо він є в списку. Деактивувати повзунки навпроти пунктів «Заборона вхідних викликів» або «Заборона вихідних викликів».

Якщо заборону в налаштуваннях знято (або не було встановлено спочатку), а виклики все одно скидаються, то дзвінки могли заборонити через оператора. Скасувати заборону можна в мобільному застосунку провайдера, на сайті або звернувшись до нього за номером гарячої лінії.

Поломка антени

Дзвінки будуть скидатися, якщо пошкоджено деталі, що відповідають за них, наприклад, антену для приймання або передавання сигналу. Вона рідко виходить з ладу просто так, але якщо смартфон нещодавно падав або на нього проливали воду, то поломка цілком імовірна. Переконатися в цьому можна, якщо віднести гаджет у сервісний центр для діагностики, яка найчастіше безкоштовна.

Збій у самому телефоні

Мобільні пристрої не завжди працюють правильно, а збій може виникнути через програмні помилки або неактуальну версію ПЗ. Якщо звичайне перезавантаження не допомогло, необхідно відкрити налаштування телефона і в розділі «Система» або «Оновлення програмного забезпечення» запустити пошук нових версій, а потім встановити знайдену.

Стара або пошкоджена SIM-карта

SIM-карта відповідає за дзвінки тією самою мірою, що й телефон, тому її вихід з ладу призводить до скидання викликів без можливості до кого-небудь додзвонитися. Необхідно перевірити, чи немає на ній ушкоджень, відколів або тріщин, а контакти не окислилися і не забруднилися – в іншому разі їх потрібно протерти звичайною гумкою.

Відіграє роль і термін служби SIM. Абоненти, чиї карти працюють понад 8-10 років частіше скаржаться на проблеми зі зв’язком, тому вирішити неполадки може заміна SIM у стільникового оператора. Але перш ніж її міняти, варто перевірити роботу карти: вставити в інший телефон і спробувати кому-небудь зателефонувати.

Неполадки з мережею або мобільним оператором

Якщо виклики раптово почали скидатися, причиною могли стати проблеми з мережею: перешкоди, заміська місцевість, висотна будівля або, навпаки, підвальне приміщення. Проблеми може відчувати і сам оператор, наприклад, технічні неполадки або ремонтні роботи.