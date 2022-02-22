Названо 5 найбільших помилок при виборі смартфона в 2022 році

Розповідаємо, на які хитрощі виробників найчастіше натрапляють користувачі і яким цифрам у характеристиках смартфона не завжди варто довіряти.





Оперативної пам’яті багато не буває

Смартфони стають потужнішими, пам’яті більше, процесори швидше… і ось уже поряд з моделлю оснащеною 16 Гбайт оперативної пам’яті гаджет з 6 Гбайт здається гіршим. Але це не так. По-суті, обсяг оперативної пам’яті впливає на кількість процесів, які система може виконувати одночасно. Чим більше RAM, тим більше програм ви можете запустити без лагів.

Проте складно уявити сценарій, за якого вам знадобиться 12, а тим більше 16 Гбайт оперативної пам’яті. Хіба що ви збираєтеся підключати телефон до монітора та використовувати його у Desktop режимі. В інших випадках 6 Гбайт ОЗП вистачить і для геймінгу, і для роботи з браузером і додатками. Такий обсяг може запропонувати навіть недорогий Xiaomi POCO M3 Pro. Головне не впадайте в крайнощі – брати смартфон з 1 або 2 Гбайт ОЗП не варто.

Те саме можна сказати про високу продуктивність флагманських моделей. Нові чіпсети, звичайно, хороші і наввипередки б’ють рекорди в AnTuTu, але для кінцевого користувача приріст продуктивності вже не має великого значення. Наприклад, Samsung Galaxy S22 набагато продуктивніший за Galaxy S21 у бенчмарках, але в реальному житті ви не помітите між ними жодної різниці. Обидва смартфони швидко працюють і тягнуть будь-які ігри.

Звичайно, свіжі чіпсети завжди використовують досконаліші технології штучного інтелекту та машинного навчання. Вони побудовані на більш сучасних технологічних процесах і помітно енергоефективніші за попередників. Але їхня найкраща енергоефективність компенсується більш високою продуктивністю, тому ви рідко коли зможете отримати виграш у часі автономної роботи.

Іншими словами, для простих користувачів різниця між найближчими поколіннями чіпсету практично невідчутна, тому такий апгрейд не завжди є доцільним.

Чим більше мегапікселів у камери, тим краще

А ви знали, що фронтальна камера в iPhone Xs має роздільну здатність лише 7 Мп? І смартфон все одно вважається одним із найкращих для зйомки селфі. Справа в тому, що кількість мегапікселів впливає не на якість знімків, а на загальний розмір зображення. Якщо ви не збираєтеся друкувати свої фотографії на плакатах, краще зверніть увагу на технології штучного інтелекту, які підтримує процесор, функції обробки фото, кількість і якість сенсорів, наявність технології об’єднання пікселів, розмір діафрагми і режими зйомки, доступні смартфону.

Яскравий приклад цього – смартфон Samsung Galaxy S20 FE, чия 12-Мп камера залишає далеко позаду багато 48-, 50- і навіть 108-Мп сенсорів смартфонів.

Замовити популярний флагман з Китаю – чудова ідея

Ціни на китайських онлайн-майданчиках справді дуже привабливі, але покупка дорогого гаджета за кордоном – ризикована витівка. В такому придбанні є багато підводного каміння.

Наприклад, на гаджети, випущені для китайського ринку, часто не розповсюджується гарантія офіційних сервісних центрів. Деякі моделі не підтримують частоти українських стільникових мереж, а інші призначені для роботи з конкретним оператором. Більше того, іноді ціна доставки така висока, що простіше купити той самий телефон у сусідньому магазині. Обов’язково перевірте ці деталі перед покупкою.

Чим вище роздільна здатність екрану, тим чіткіше зображення

6-дюймовий екран з 4К – це, звичайно, чудово, але чи зможете ви відрізнити його від Full HD? Насправді підвищення роздільної здатності екрану — не більше ніж маркетинговий хід. Людське око не може розпізнати пікселі щільніше за 300 ppi. Тому ми радимо звертати увагу саме на щільність точок на екрані, а не на його роздільну здатність.

Чим більша ємність батареї, тим рідше потрібно заряджати смартфон

Місткість акумулятора дійсно впливає на автономність гаджета, але набагато важливіше – як він витрачає енергію. Найбільше ресурсів батареї йде на підтримання яскравості екрану, тому 5,5-дюймовий апарат з акумулятором на 5000 мАг працюватиме довше 6,5-дюймового смартфона з такою ж батареєю.

Крім того, сучасні гаджети часто підтримують різні функції контролю витрат енергії, які значно продовжують час роботи. Наприклад, vivo V21e зі скромною батареєю на 4000 мАг, але функцією інтелектуального енергозбереження та енергоефективним залізом без проблем проживе кілька днів без підзарядки. При виборі нового телефону ми радимо звертати увагу саме на час автономної роботи, який вказаний у характеристиках або оглядах, а не на батарею.

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