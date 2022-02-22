Кіно без останнього ряду: сучасні можливості домашнього кінотеатру

Всі полюбляють кінотеатри. Ідеальне побачення на останньому ряду, перегляд стрічки із сім’єю, поїдання попкорну з друзями – не залишать нікого байдужим. На жаль, карантинні норми внесли свої корективи у нашу повсякденність – так, за останні два роки відвідуваність кінотеатрів знизилась на 75% у порівнянні з 2018-2019 роками. Але якщо від улюбленого хобі відмовлятися не хочеться, гарним, а можливо навіть й найкращим, рішенням буде встановлення домашнього кінотеатру. COVID чи не COVID, існує мільйон та одна причина, аби придбати проєктор для дому. Давайте розглянемо кілька типових кейсів, коли проектор стане в пригоді.





Кіно всюди

Власний домашній кінотеатр стане ідеальним варіантом: подивитися свіжу прем’єру або вшосте фільм про Гаррі Поттера — вирішуєте лише ви. Сучасні проєктори дозволяють отримати той самий ефект кінотеатру з великим екраном, при цьому вам зовсім не потрібно покидати власний будинок та відвідувати місця масового скупчення людей під час карантину. Влаштуйтеся зручніше з попкорном, і насолоджуйтесь марафоном улюблених фільмів з друзями на власному проєкторі просто в себе вдома.

«Не менш привабливою ідеєю є влаштування відкритого кінотеатру для себе та друзів на відкритому повітрі. Все, що вам для цього знадобиться — це компактний переносний 3LCD проєктор, з яким ви зможете подивитися кіно у високій роздільній здатності. Не просто подивитися, а зануритися у перегляд завдяки діагоналі зображення до 300 дюймів. Існує багато пропозицій, але саме проєктор на 3LCD технології має певні переваги та комфорт для очей. Наприклад, проєктори Epson забезпечують високу яскравість кольорів та високий рівень контрастності з глибоким чорним кольором. Висока деталізація робить зображення чіткими та плавними, а перегляд кіно ще більш реалістичним та атмосферним», — коментує Олександр Думанський, менеджер з розвитку проєкційного бізнесу представництва “Epson Europe B.V.”

До речі проєктори можна встановлювати як біля екрана, так і поодаль в залежності від моделі. Якщо ви можете виділити кімнату під домашній кінотеатр, тоді обирайте серед більш професійних моделей, а для універсального використання підійде компактна модель з вбудованими динаміками. А екраном може виступати звичайна стіна. Деякі компактні моделі можуть робити проєкцію на стелю, наприклад, для перегляду у ліжку. Тож вибір моделі за вами!

Коли проєктор вже обрано та встановлено, залишилося обрати контент. Тому ділимося з вами добіркою найкращих фільмів та серіалів за минулий рік на будь-який смак, що не залишать вас байдужими:

“Дюна”;

“Король Річард”

“Гра в кальмара”

“Білий лотос”

“Дім Ґуччі”

Великий спорт на великому екрані

Для справжніх фанатів спорту, немає нічого більш прекрасного, ніж насолоджуватися переглядом спортивних передач з друзями на великому екрані. За допомогою сучасного проєктора у вас з’явиться можливість організувати у себе вдома справжній спортивний бар — облаштуйте комфортні місця для глядачів на дивані, покличте друзів або зберіть родичів, запустіть трансляцію на проєкторі та слідкуйте за спортивною історією на великому екрані до 300 дюймів. Тепер жодний м’яч не пролетить повз вас.

Геймерська насолода

Відеоігри стануть чудовим способом сімейних домашніх розваг, коли вся сім’я може зібратися біля великого екрана та насолоджуватися грою за новенькою консоллю разом. Існує безліч відеоігор, призначених для залучення людей різного віку та об’єднання.

Лише уявіть, що ви граєте у свої улюблені ігри в надвисокій чіткості, з об’ємним звуком та атмосферним освітленням, які оживляють графіку. Завдяки великому зображенню проєктора ви проживаєте ігровий досвід зовсім по-новому. Технології 4K, HDR та висока контрастність сучасних проєкторів для дому забезпечать максимальний ефект занурення в сюжет гри.

Для щасливих власників останніх ігрових консолей, ми підібрали добірку найцікавіших сімейних ігор з дивовижною графікою, яку ви зможете оцінити повністю лише на великому екрані:

It Takes Two; Ratchet & Clank: Rift Apart; Kena: Bridge of Spirits Sackboy: A Big Adventure 5) FIFA 22 Forza Horizon 5

Найкраща домашня вечірка з друзями чи саморозвиток наодинці

Кожна крута вечірка не може обійтися без облаштування приміщення. Якщо звичні кульки та гірлянди вам набридли, цю проблему тепер легко можна вирішити за допомогою компактних лазерних проєкторів, які легко встановити та налаштувати проєкцію розміром до 150 дюймів на будь-яку вільну стіну чи навіть стелю!

Перед вами відкриваються безліч цікавих варіантів для проведення свята: перегляд смішних роликів (YouTube, TikTok) або слайд-шоу з найулюбленішими фото з друзями та близькими, стримінг музичних кліпів з YouTube, під які ви будете танцювати всю ніч чи навіть караоке на великому екрані. З проєктором ви гарантовано створите незабутню атмосферу вечора.

«Сучасні проєктори, зокрема й проєктори Epson, здатні відтворювати всі сучасні відеоформати з високою роздільною здатністю до 4K і навіть підтримують 3D! Завдяки наявності цифрового входу HDMI, ви легко можете під’єднати проєктор до ноутбука, ТБ-приставки чи відеоплеєра. А якщо ви обрали модель з вбудованим Android TV – тоді достатньо просто включити проєктор в розетку і під’єднати його до Wi-Fi. І все, готово — насолоджуйтесь чудовим зображенням розміром хоч на всю стіну», — додає Олександр Думанський.

Якщо ж ви любитель «вечірок наодинці», то гарним варіантом проведення часу із самим собою є саморозвиток. Хочете зайнятись балетом? Не проблема. Увімкніть посібник для початківця на великому екрані, який допоможе вам роздивитись усі деталі та рухи тренера, і якомога точніше їх повторити. Бажаєте займатись йогою? Домашній кінотеатр створить ефект присутності тренера прямо вдома та дозволить зловити дзен, не виходячи до фітнес-студії. Хоча вам нічого не заважає зідзвонитись із вашим особистим тренером по відеозв’язку та провести онлайн-тренування прямо в себе у вітальні.

Дрібниці без шкоди для очей

Очевидним плюсом домашнього кінотеатру з проєктором є велика кількість способів розважитися і провести час з близькими. Але що саме робить проєктор цікавішим, ніж базовий телевізор?

Якщо мова йде про комфорт для очей, тут проєктори мають подвійну перевагу. Усі знають, що великі літери читати набагато легше. Так от у порівнянні з телевізорами, проєктор має значну перевагу у вигляді більшого екрана та легшого сприйняття як зображення, так і будь-якої інформації.

Проте розмір екрану – лише один із факторів, що впливає на комфорт для очей. Чи знаєте ви, що вашим очам комфортніше під час перегляду проєкційних зображень? Це пов’язано зі світлом що відбивається від екрана, а не випромінюється напряму, а також з технологією 3LCD, яка використовується саме у проєкторах компанії Epson. Відбите світло безпечніше для зору, а згадана технологія забезпечує високу яскравість кольорів без мерехтіння. Саме тому проєктори на основі 3LCD технології радять використовувати навіть у школах.

Економія та новітність

Проєктори для домашнього кінотеатру — це сучасні мультимедійні пристрої, які легко встановити навіть в облаштовану кімнату. Не обов’язково виділяти окрему велику кімнату для організації кінотеатру з великим екраном. Сучасні ультракороткофокусні проєктори можна розмістити безпосередньо перед стіною та отримати якісне яскраве зображення розміром 100 дюймів та потужний звук з вбудованих динаміків потужністю 20 Вт.

В умовах пандемії та шаленої популярності стрімінгових сервісів — домашні проєктори стали дійсно новим трендом:«Додаткові технології, вбудовані у сучасні моделі проєкторів, значно розширюють їхні можливості. Наприклад, технології Miracast або Android TV дозволяють переглядати контент зі смартфона та вести трансляції, а наявність HDMI-роз’ємів — відтворювати контент з Blu-ray-плеєрів, приставок цифрового телебачення, ігрових консолей та інших джерел», — коментує Олександр Думанський.

Зрештою, кожен, хто встановлює домашній кінотеатр на базі проєктора, отримує чудовий спосіб розважитися в комфорті та безпеці власного будинку. Ви можете дивитися авторські фільми, нові серіали в неперевершеній якості як зі всією сім’єю, так і на самоті, будь-коли. Адже пам’ятайте, іноді залишитися вдома і розважати себе цікавим контентом — це найкращий відпочинок.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿