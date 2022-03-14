Що сильніше відрізняється: 5G від 4G чи 4G від 3G?

Поки що в Україні стільникові мережі 5G працюють лише у тестовому режимі. Але це не заважає вивчати особливості та можливості нового стандарту – New Radio (NR). Періодично, знову і знову виникає одне й те саме питання: а чи дотягує 5G до нового покоління?





Якщо не звертати увагу на історію та попередні стандарти, то безумовно 5G – це нове покоління . Ключовими особливостями є набагато вищі швидкості – до 10 Гб/сек і дуже низькі затримки – до 1 мс.

Без переробки радіоінтерфейсу, тобто з’єднання між смартфонами та стільниковими станціями, а також модернізації принципів роботи самих смартфонів та стільникових вишок це було б неможливо.

Новий стандарт адаптований до роботи у ширших смугах частот: до 100 МГц, і навіть діапазонах до 100 ГГц. Також представлена ​​нова схема модуляції: 1024 QAM, змінено кадрову структуру та зменшено період планування. Все це значно підвищує спектральну ефективність .

Тобто нововведень маса і це справді нове покоління стільникового зв’язку. Але все це порівняння 4G та 5G. Ті інженери, які знають відмінності 3G від 2G або 4G від 3G мимоволі посміхаються.

При тій зміні поколінь змінювався сам принцип організації каналу між стільниковими станціями та смартфонами, змінювалася структура мережі, перерозподілялися функції пристроїв, з’являлися нові вузли. Іншими словами, це була не модернізація, а повна розбудова. Начебто стільниковий зв’язок створювали з нуля.

Наприклад, в 4G використовується частотно-часовий принцип поділу ресурсів, а в 3G – кодовий. У мережі 3G є контролер базових станцій, а 4G – всі його функції взяли він стільникові станції. У 3G є поняття софт-хендовера , коли телефон підключався відразу до кількох стільникових веж, а в 4G від нього відмовилися. Змін маса.

Якщо говорити більш простою мовою, то перехід від 3G до 4G – це як пересісти з жигулів на Tesla Model S. А від 4G до 5G – як поміняти одну модель Tesla на іншу: з більшим запасом ходу, з більш швидким прискоренням, іншим салоном і все.

З погляду маркетингу нове покоління – це звичайно ж звучить крутіше. З урахуванням суттєвого зростання потенційних швидкостей, так набагато простіше змусити звичайного користувача купити новий смартфон.

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