Для чого необхідно відключати автооновлення додатків

Автоматичне оновлення додатків на телефоні має більше недоліків, ніж переваг. Чому ж потрібно відключати автооновлення, і чим воно може нашкодити?





В налаштуваннях Google Play можна включити автоматичне оновлення додатків. Воно може бути активовано завжди (при будь-якій мережі) або тільки при Wi-Fi. Ця функція створена для зручності, щоб користувачам не доводилося вручну стежити за свіжими версіями потрібних додатків. Однак в реальності автоматичне оновлення може додати проблем. Розповідаємо, чому рекомендується відмовитися від автоматичного оновлення програм на телефоні.

Щоб заощадити пам’ять на телефоні

Розмір оновлень залежить від багатьох факторів, наприклад, від розміру самого додатка. Якщо він “великий”, то і його оновлення не дуже вплине на загальний обсяг пам’яті. Інший фактор – кількість змін. Чим більше їх внесе розробник, тим більшу кількість мегабайт доведеться додатково завантажити.

Якщо на телефоні вільно кілька гігабайт, то особливої ​​проблеми в такому завантаженні немає. Але при нестачі пам’яті, коли телефон періодично просить видалити щось непотрібне, будь-яке незаплановане оновлення може виявитися критичним.

При цьому автооновлення на телефоні – часта причина, через яку пам’ять на телефоні починає поступово заповнюватися. Так як багато користувачів не знають про те, що ця автоматична функція включена, то і питання куди зникає вільне місце залишається для них загадкою.

Щоб заощадити мобільний трафік

Розмір оновлення впливає і на кількість мегабайт мобільного інтернету, яку доведеться витратити. Будь-яке раптове велике оновлення може відняти значну частину місячного трафіку.

Автоматичне скачування нових версій програм не дозволяє самостійно вибирати, на що вигідніше витратити мобільний інтернет. При цьому оновитися можуть абсолютно непотрібні програми. Звичайно, замість відключення можна активувати оновлення тільки через Wi-Fi, але і останній поки є не у всіх.

Щоб заощадити заряд батареї

Основний недолік автоматичних оновлень в тому, що вони можуть початися раптово. І якщо в цей момент користувач, наприклад, намагається зберегти останні 5% заряду батареї для важливого дзвінка, то незаплановані оновлення швидко витратять цей відсоток і залишать людини без зв’язку.

Будь-які оновлення краще завантажувати тоді, коли телефон повністю заряджений, і втрата кількох відсотків рівня заряду не буде критичною.

Щоб уникнути невдалих оновлень

Оновлення будь-якої програми може виявитися недосконалим або навіть неробочим, через що використання цього додатка може бути тимчасово недоступне. На жаль, визначити це заздалегідь не можна.

Автоматичне оновлення активується відразу при появі нової версії програми. Якщо відключити автооновлення, користувач зможе спочатку ознайомитися з відгуками, де інші люди описують переваги і недоліки свіжого оновлення. Також при відключеному автооновленні можна не викачувати невдалу версію, якщо, наприклад, в ній вирізали важливі функції або змінили дизайн в гіршу сторону.

Щоб уникнути зниження швидкості мобільного інтернету

Автооновлення може раптово залишити користувача без високої швидкості мобільного інтернету. А якщо швидкість спочатку залишає бажати кращого, то через фонове завантаження навіть чати месенджерів перестануть швидко завантажуватися. Перегляд відеороликів і вкладки браузера і зовсім можуть стати на певний час недоступними.

Щоб уникнути “гальм” і тимчасового зменшення швидкодії

Оновлення додатків задіє ресурси телефону. Якщо мова йде про слабкі пристрої, то фонове скачування призведе до серйозного уповільнення роботи смартфона. При цьому власникові буде складно використовувати телефон для інших цілей – простіше почекати закінчення завантаження.

Висновки

Автоматичне оновлення додатків – функція, яка позбавляє від необхідності самостійно завантажувати нові версії програм. Але при цьому вона зовсім не підлаштовується під потреби користувача: низький заряд батареї, обмежений трафік мобільного інтернету або брак пам’яті на телефоні не зупинять завантаження, яке може виявитися невдалим або зовсім непотрібним.