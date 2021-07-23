Розвінчано міфи, які заважають заробляти гроші в інтернеті

Тема заробітку в інтернеті хвилює багатьох і це не дивно. Ну хто не хотів би сидячи вдома, в затишному кріслі чесно заробляти своїм розумом і навичками? У цій статті ми розглянемо кілька популярних міфів про заробіток в інтернеті і побачимо чи дійсно такі твердження правдиві.





1. Заробіток в інтернеті це для ледарів і халявщиків

Ні, зовсім не обов’язково. Варто сказати, що для багатьох заробіток в інтернеті вважається якоюсь «халявою» або «неробством». Таку думку мають ті, хто взагалі не розуміє як працює заробіток в інтернеті. Легких грошей в інтернеті немає – це факт.

Тут хороший і чесний заробіток мають ті, хто володіє будь-якою експертністю (наприклад юрист або лікар), навичками і знаннями.

Такі люди можуть використовувати свої знання, щоб виконувати якісь завдання, продавати свої послуги і інформацію, навчати інших і так далі. Все це можна робити онлайн. Це клопітка праця, яка займає часом багато часу і передбачає роботу з величезною кількістю інформації.

Що стосується «халявщиків» то так, вони існують і часто такі люди заробляють в інтернеті за рахунок того, що обманюють інших, це справжнісінькі шахраї. Рано чи пізно вони в будь-якому випадку будуть відповідати за свої дії, це тільки питання часу. На такому контингенті навіть зупинятися не хочеться.

2. Заробити в інтернеті вже неможливо, всі ніші зайняті

Ні це не так. У зв’язку з подіями останніх років величезна кількість компаній і бізнесів переміщається в інтернет. Це виявилося безпечніше, практичніше і ефективніше, в деяких випадках, ніж робота в офісах.

Відповідно, виникла велика потреба у фахівцях, які можуть здійснювати діяльність і свої послуги в інтернеті це, наприклад: вчені, лікарі, вчителі, репетитори, тренери, письменники, перекладачі, редактори, музиканти і багато інших експертів у своїй галузі.

В інтернеті все більше і більше набирають популярність товари ручної роботи, тому виготовляючи такі товари вдома їх можна продавати через різні маркетплейси або майданчики оголошень.

Так що там говорити, навіть не маючи ніяких спеціальних знань і навичок можна створити свій блог про життя, захоплення, домашніх вихованців і якщо він розвинеться заробляти на вбудованій рекламі і рекламних пропозиціях від брендів.

3. В інтернеті можна заробити дуже мало і заробіток не стабільний

Ні, все залежить тільки від Вас. Насправді, те скільки буде заробляти людина в інтернеті залежить тільки від неїо. У багатьох початківців виникає проблема, вони відносяться до роботи в інтернеті саме як до якогось підробітку, не більше і не готові витрачати на це сили і час. Плюсом до того, додається бажання миттєво розбагатіти. З таким ставленням, дійсно, багато не заробити, а робота буде нестабільною.

В інтернеті можна працювати в різних сферах, наприклад багато банків, онлайн-шкіл, клінік, компаній наймають віддалених співробітників, щоб ті працювали з дому підключаючись до інтернету. Такі працівники працюють за договорами, часто на звичайний повний день і відповідно отримують таку саму зарплату і мають такі ж права як і працівники на місцях.

Є й інші сфери заробітку в інтернеті, наприклад, блогінг, репетиторство, продаж речей ручної роботи і т.д., які будуть приносити стабільно високих дохід, якщо приділяти цьому належний час, сили і розвиватися в своєму напрямку.

4. Робота в інтернеті це обман і небезпечно

І так і ні. Так, просто тому, що деякі використовують інтернет як спосіб робити незаконні речі та обманювати інших. Тому, якщо в інтернеті вам пропонують роботу пов’язану з порушенням законодавства або з обманом інших, ніколи не погоджуйтеся, більше того прийміть заходи по припиненню такої діяльності. Інакше постраждаєте Ви і ваші близькі.

З іншого боку, є прекрасні методи заробітку в інтернеті, які дозволяють працювати чесно і отримувати високий дохід. На сайтах оголошень про роботу можна знайти масу таких пропозицій. Перед працевлаштуванням не полінуйтеся вивчити, чим займається компанія і чи давно вона на ринку. Попросіть оформити договір, де будуть захищені ваші права на роботу, зарплату, відпустку і т.д. Так можна влаштуватися консультантом, копірайтером, тренером, учителем, редактором і багато ким ще.

Також ви можете працювати на себе продаючи товари ручної роботи або перепродувати різні товари. Можна вести свій блог знімаючи відео на Ютуб або інших майданчиках, можна писати статті в свої блоги або соціальні мережі.

Підсумуємо

Як ми побачили заробіток в інтернеті реальний і щоб працювати, потрібно докласти зусиль, подумати які у вас є навички та здібності, якими можна було б скористатися для заробітку. Пізніше підготуємо матеріал про те, які конкретно способи заробітку є в інтернеті з вкладеннями і без вкладень.