500, 1000, 5000, 10000 і 100 000 $ – як виглядають рідкісні купюри доларів

Долари США – основна валюта для міжнародних розрахунків і головний матеріальний символ американської свободи. Тим цікавіше, що в ходу у населення США не так вже й багато банкнот різного номіналу. Вам може попастися купюра в 1, 5, 10, 20, 50, 100 і дуже рідко в 2 долари, але не більше того. Невже у американців не було запитів побільше?





Насправді банкноти номіналом 500, 1000 і навіть 100 000 доларів дійсно існують. Федеральний резервний фонд друкував їх для великих валютних операцій, коли банківська система США тільки починала свою роботу. Нужда в великих купюрах була і в важкі для країни часи начебто Великої депресії або Другої світової війни.

Але економічні потрясіння зійшли нанівець, і великі купюри поступово ставали незатребуваними. Спочатку їх перестали друкувати, а з 60-х років стали і зовсім вилучати з обігу. Зараз доларові банкноти великих номіналів вважаються рідкісними, коштують дуже дорого і осідають в руках колекціонерів. Давайте подивимося ближче на самі рідкісні банкноти доларів США.

500 $

Купюри в 500 доларів друкували більше за інших, але не сподівайтеся зустріти їх в реальному обороті. Адже коштувати п’ятисотки можуть і в десять разів більше їх фактичного номіналу. Скільки саме – залежить від року випуску. Всього існує 3 версії цієї банкноти.

Найперша датується 1891 роком, на ній зображено славетний генерал часів Громадянської війни Вільям Шерман.

Другу версію випустили в 1918-му році, це була найбільша партія в історії. Так що на більшості відомих п’ятисоток красується лик голови Верховного Суду США Джона Маршалла.

Ну і останні банкноти в 500 доларів з зображенням 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі друкували в 1934-му.

1 000 $

Найбільшим попитом купюри в 1000 доларів користувалися за часів Великої депресії. Інфляція істотно знецінила валюту, так що заможним громадянам зручніше було користуватися банкнотами побільше. Попит народжується пропозицію, і Федеральний резервний фонд надрукував досить багато таких банкнот. За оцінками на 2009-й рік у населення залишилося близько 165 тисяч таких банкнот, це при тому, що вилучали їх досить активно.

Найпоширенішими вважаються 2 варіації купюр. Перша датується 1918- роком, на ній красується перший міністр фінансів США і один з батьків-засновників країни Олександр Гамільтон.

Друга – від 1934 року року з генералом Мойсеєм Клівлендом, в честь якого назване однойменне місто.

Однак ці купюри далеко не єдині. Тисячодоларові банкноти випускалися і раніше, але всі вони – відвертий раритет. Так банкнота 1890 року випуску із зображенням генерала Джорджа Гордона Міда пішла з молотка за 255 тисяч доларів.

5000 $

На всіх існуючих банкнотах номіналом в 5000 доларів зображений 4-й президент США Джеймс Медісон. Він доклав руку до написання Конституції США і Білля про права. П’ятитисячні друкували в 1918-му і 1934-му роках. Незважаючи на те, що в обороті їх було більше 80-тисяч штук, до наших часів дійшло всього 342 такі банкноти. І всі вони давно розійшлися по колекціях, а якщо і з’являються, то тільки на аукціонах.

10000 $

Ще більш рідкісна банкнота в 10000 доларів. Друкувалася вона в різні роки, і спочатку на ній красувався 7-й президент США Ендрю Джексон. Але настільки старих купюр зараз не знайти. У колекціях збереглося кілька варіацій від 1934 року року, де Ендрю Джексона підмінив Семюел Чейз, який встиг побути і Міністром фінансів, і Верховним суддею країни.

100 000 $

Існує і більш велика купюра, її номінал – 100 000 доларів США. Однак жоден американець не бачив її у відкритому обороті. Стотисячні почали друкувати в 1934-му році, і призначалися вони винятково для внутрішніх операцій між різними банками.

Цікавий факт: людина, що поглядає з лицьового боку цієї банкноти – ніхто інший, як Вудро Вільсон, засновник тієї самої Федеральної резервної системи США.