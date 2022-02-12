Названо 6 головних правил при виборі бюджетного смартфона

Розповідаємо про 6 головних правил, яких потрібно дотримуватися, якщо ви не хочете перетворити покупку бюджетного смартфона на лотерею.





Якщо ви плануєте купити бюджетний смартфон, вам потрібно бути особливо уважним та акуратним. Ринок бюджетників воістину безмежний і включає як дуже цікаві гаджети, так і смартфони, які можуть принести вам лише біль і розчарування.

А, тим часом, для того, щоб підібрати справді гідний бюджетний смартфон, вам потрібно дотримуватися лише кількох простих правил. Про них ми розповімо в сьогоднішній статті.

1. Не купуйте смартфон менше ніж з 3 Гбайт оперативної пам’яті

Необхідний мінімум для будь-якого бюджетного смартфона – 3 Гбайт оперативної пам’яті. І ми говоримо навіть не про швидкість роботи таких гаджетів, плавність їхнього інтерфейсу або здатність запускати сучасні ігри. Справа в тому, що смартфони з двома і менше гігабайтами оперативної пам’яті з великою часткою ймовірності працюють під управлінням полегшеної операційної системи Android Go. Якщо ж вони використовують повноцінну Android, то на вас чекають безперервні лаги, зависання і довге завантаження навіть не найважчих програм.

Android Go спеціально оптимізовано під смартфони початкового рівня, тобто з нею гаджет працюватиме трохи швидше. Однак ціною цього стане відсутність підтримки повноцінних програм. Замість них власникам такого смартфону доведеться мати справу із полегшеними версіями додатків з гранично урізаним функціоналом. Одним словом, каші з цієї ОС точно не звариш.

Мучитися з такими гаджетами безглуздо. Тим більше, коли на ринку і без них чимало гідних бюджетників.

2. Підтримка 4G LTE

До повноцінного розгортання в Україні 5G-мереж ще дуже далеко, і основний обмін мобільним трафіком поки що йде через повільніші 4G LTE-мережі. Ми вже давно сприймаємо їх як даність, і багатьом користувачам просто не спадає на думку, що деякі бюджетники обмежені підтримкою 3G. Тому завжди дивіться, чи ваш обранець може працювати в 4G-мережах. Звичайно, якщо ви не бажаєте задовольнятися повільним 3G-інтернетом. Благо дізнатися це не так складно – просто шукайте в характеристиках чарівні літери «LTE».

3. Вибирайте IPS-матриці

Екран – це одна з ключових особливостей смартфона, яка впливає на зручність його використання. Але, коли ви вибираєте бюджетний або близькобюджетний смартфон, не потрібно гнатися за розпіареним AMOLED-екранами. Повірте, ви не знайдете у бюджетнику гідної AMOLED-матриці. Не варто дивитися і у бік TN-панелей, які не відрізняються широкими кутами огляду та мають посередню контрастність.

Найкращим вибором для такого апарату стане IPS-панель з її широкими кутами огляду, соковитою картинкою та високою контрастністю.

4. Вибирайте адекватну роздільну здатність екрана

З кожним роком екрани смартфонів стають все більшими, і зараз навіть бюджетні гаджети пропонують дисплеї діагоналлю від 6, а здебільшого навіть від 6,5 дюйма. І якщо для 4- або 5-дюймової діагоналі роздільна здатність 960х480 пікселів виглядала ще більш-менш нормально, то для настільки великих гаджетів мінімально комфортним рівнем можна назвати лише HD-роздільна здатність. Причому справа навіть не в тому, щоб дивитися фільми у нормальній якості, а в банальному небажанні бачити пікселі замість суцільної картинки.

5. Звертайте увагу на основну камеру

При покупці бюджетного смартфона звертайте увагу на роздільну здатність та характеристики основної та селфі-камери. Допоміжні датчики тут не відіграють особливої ​​ролі – ви дуже рідко зустрінете в смартфоні за 3-5 тисяч, ширік або телевік. Швидше за все, справа обмежиться майже марним у повсякденному житті макродатчиком або датчиком глибини. Щодо основної камери, то ви точно користуватиметеся нею часто і довго, а значить і її роздільна здатність має бути адекватною. Це ж стосується й фронталки – селфі подобаються багатьом.

6. Висока ємність акумулятора не завжди гарантує відмінну автономність

Багато виробників смартфонів спокушають користувачів потужними акумуляторами на 5000, 6000, а то й 10000 мАг. Але висока ємність акумулятора далеко не завжди гарантує, що він зможе похвалитися чудовою автономністю. Не менше значення тут має й те, наскільки енергоефективне та сучасне залізо у ньому використовується. Тому намагайтеся більше дивитися на показники автономності смартфона, а не його ємність батареї. Найкраще перед покупкою почитати огляди або реальні відгуки власників.

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