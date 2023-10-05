Чем интересен новый iPhone 15 Pro Max

Одно из важнейших событий в техномире произошло 12 сентября 2023 года. Компания Apple представила долгожданные разработки, среди которых флагманский iPhone 15 с приставкой Pro Max. И традиционно смогла порадовать нововведениями, сделав смартфоны еще привлекательнее. Что же в них такого особенного на этот раз? Разберемся в статье.

10 инновационных фишек

Старшая модификация в новой линейке — Айфон 15 Про Макс — получилась самой технологичной и интересной:

впервые за последние годы основным материалом рамок стал мощный титан вместо привычной стали;

сзади — более прочное матовое стекло;

слегка скошенные грани придают утонченности и добавляют удобства в обращении;

приглушенная титановая палитра с натуральным, синим, черным и белым оттенками;

вес уменьшился на 8% при неизменном размере дисплея и автономности;

отсутствие культового рычажка беззвучного режима — его заменили универсальной кнопкой действия, программируемой на различные функции;

серьезные улучшения в плане производительности, меньшего тепловыделения и большей энергоэффективности за счет топового 3-нанометрового чипа A17 Pro;

блок камер крупнее, существенно улучшенный и с 5-кратным оптическим зумом без потери качества;

плетеный кабель USB-C лучше защищен от случайных повреждений, чем обычный;

упрощенная замена стеклянной части и аккумулятора благодаря возможности разобрать аппарат с задней стороны.

Общие характеристики

Есть масса причин купить Айфон 15, который проработан купертиновцами до мелочей. Стильный дизайн гармонично дополняет образ этого флагмана. Высокопрочный корпус отлично защищен от воды и пыли, чтобы «прошка» стала надежной спутницей на каждый день. 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей гарантирует непревзойденный пользовательский опыт. Другие сильные стороны:

повышенная пиковая яркость — до 2 000 нит;

частота обновления — 120 Гц, что особенно заинтересует геймеров, тем более, что впервые в истории для пятнадцатой линейки ожидается одновременный выход ААА-игр с консольными релизами;

продвинутый датчик приближения, полезный во время разговора;

мощнейший процессор для плавности и быстродействия в любых сценариях использования;

прирост вычислительной мощи на 10%, а графической — на 20% по сравнению с прошлым поколением;

функция перископической съемки для удаленных объектов и «Киноэффект» для профессиональных фото/видео;

измененная система стабилизации — трехмерное смещение сенсора и 4-кратное преломление света для идеальной четкости изображений;

обновленный портретный режим и естественное уменьшение глубины резкости;

достаточно емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки.

Начиная с внешнего вида и тактильного восприятия, заканчивая мощностью — премиальный продукт соответствует высоким требованиям.