Фішки флагманських смартфонів, за які українці марно переплачують

Гонка характеристик у сучасних смартфонах – палиця з двома кінцями. З одного боку, вона призвела до того, що у бюджетному сегменті зараз вистачає добротних пристроїв, якими можна комфортно користуватися. Однак можливості девайсів преміального рівня вже давно стали надмірними, і виробники відчувають певну кризу ідей про те, як продати свій пристрій публіці. Тому найдорожчими моделями часто пропонується великий комплект «зайвих» функцій. Приємно, що вони є, але важко сказати, що вони нам насправді потрібні.

Ми вибрали сім найпереоціненіших параметрів смартфонів, які можуть виявитися не такими корисними, як здаються на перший погляд.

QHD+ дисплеї

Дисплеї з роздільною здатністю QHD+ в наші дні досить поширені, і коли ви вибиратимете новий смартфон, розширення Full HD+ може здатися недостатнім. Однак варто згадати, як пару років тому компанії намагалися проштовхнути на ринок 4К-екрани, але потім відмовилися від цієї ідеї через їхню дорожнечу і прискорений розряд смартфона.

Негласним стандартом розподільчої здатності дисплея є щільність пікселів в 300 ppi, що абсолютно достатньо для людського ока на звичайній відстані перегляду. Воно забезпечує природну різкість та відсутність візуальних дефектів картинки. А якщо навіть дисплеї Full HD+ з діагоналлю понад 6.6 дюймів перевершують цей показник, то навіщо нам роздільна здатність QHD+? Не кажучи вже про те, що майже всі програми та ігри розробляються для цільового дозволу Full HD +.

Частота оновлення 144 Гц

Ще недавно при виборі смартфона ми мали справу тільки з діагоналлю, роздільною здатністю та максимальною яскравістю матриці. Перший пристрій із частотою оновлення екрану 120 Гц було анонсовано у 2017 році, але лише через два роки після прем’єри OnePlus 7 Pro інші гравці на ринку зрозуміли, що це нова тенденція. Перевага підвищеної частоти не підлягає сумнівам, вона візуально прискорює анімації і робить інтерфейс смартфона більш плавним.

Більше року частота поновлення 120 Гц була обмежена лише дорогими флагманами, але зараз вона поширилася в середній клас і навіть деякі бюджетники. Цимес полягає в тому, що багато користувачів не бачать різниці між частотою оновлення 90 та 120 Гц. У гонці за цифрами виробники почали ставити 144 Гц екрани, які можна прийняти в ігрових флагманах (хоча більшість ігор працюють тільки на 60 Гц). В іншому жодного виграшу від 144 немає. А чим вища частота оновлення, тим сильніше навантаження на акумулятор.

Набагато розумнішою є зміна вектора розвитку на екрани з адаптивною частотою оновлення (LTPO). Такі працюють на максимальній частоті, наприклад в інтерфейсі, але якщо телефон перестане визначати торкання екрана, для економії батареї частота буде знижена до 60 Гц. На жаль, матриці LTPO досі залишаються прерогативою преміум сегмента.

Безпровідна зарядка

Декілька років тому бездротова зарядка була функцією, відсутність якої могла реально відштовхнути нас від покупки смартфона. Здавалося, що всі хочуть заряджатися без дротів. Ідея відмінна – не треба шукати поплутані кабелі, ви «зберігаєте» роз’єм вільним і просто кладете телефон на килимок чи підставку.

Але є й інший бік медалі. Бездротова зарядка майже завжди повільніша, ніж зарядка по кабелю. Якщо базовими 15 Вт не обійтися, потрібно купувати спеціальний ЗП від виробника, щоб він працював за фірмовим стандартом. Коштують такі аксесуари зазвичай від 100 доларів і дорожче.

Незважаючи на те, що автор цих рядків особисто володіє смартфоном із бездротовою зарядкою, ця функція використовується вкрай рідко. Вона банально повільна, а зарядити телефон зазвичай хочеться на максимально можливу кількість відсотків за мінімальний час. Навіть не можу згадати, коли використовував бездротову зарядку від 0 до 100% на своїх чи оглядових телефонах. Можливо, жодного разу протягом останніх двох років, а через мої руки пройшли десятки пристроїв.

Надшвидка зарядка через кабель

Сучасний смартфон повинен заряджатися швидко, але тут головне не перестаратися. В останній рік на ринку спостерігається гонка за якимись божевільними потужностями. На момент написання статті рекордом є зарядка на 300 Вт, яка заряджає АКБ 4200 мАг із нуля до сотні за 5 хвилин. Результат вражаючий, але чи нам така швидкість?

Звісно, ​​залишати телефон біля розетки на півтори години вже ніхто не хоче. Однак якщо не впадати в крайнощі, то зарядки за 20-30 хвилин, яка дозволяє заповнити батарею під час сніданку або обідньої перерви, буде цілком достатньо. Крім того, швидкість не повинна впливати на термін служби акумулятора. Виробники заявляють, що впровадили механізми захисту, різні додаткові рішення та технології, але фізику не обдуриш. Збільшення струму або напруги – це завжди додаткове нагрівання, яке шкідливе для батареї в довгостроковій перспективі.

Камери на 108 та 200 МП

Чим більше мегапікселів у камері смартфона, тим краща якість фотографій — у цю тезу вже мало хто вірить. Тим не менш, від традиційно використовуваних 12-мегапіксельних сенсорів виробники перейшли на камери з роздільною здатністю 48, 50 або 64 Мп. Зараз набирають популярності 108 або 200-мегапіксельні датчики. Всі вони мають ту саму функцію — об’єднують кілька пікселів в один, щоб захоплювати більше світла, наприклад, під час нічної зйомки. Тобто незважаючи на більшу кількість мегапікселів, ми все одно знімаємо у вихідній, нижчій роздільній здатності.

Тести лабораторії DxOMark наочно підтверджують, що мегапікселі це ще не все. Набагато більше на якість фотографій впливають алгоритми обробки та оптична стабілізація, де компанії продовжують економити в недорогих смартфонах. Розширення для них – це зручний маркетинговий інструмент, прогрес у якому можна продавати на кожній презентації. 100, 200, 300 мегапікселів! Але такі «інновації» нам точно не потрібні.

8K відео

Останні два роки мобільні процесори настільки просунулися вперед, що підтримка відео 8K стала стандартною функцією смартфонів високого класу. Але практичний сенс знімати ролики в такому розширенні є хіба що у блогерів, які займаються пост-обробкою, або якщо у вас вдома стоїть 8K-телевізор для їх відтворення (ціна подібних телевізорів все ще перевищує вартість найдорожчих смартфонів).

Для більшості користувачів підтримка 8K-відео є абсолютно марним параметром. Крім того, що вона неконтрольовано «жере» пам’ять смартфона, запис зазвичай обмежений частотою 24 кадри в секунду, і по відео дуже добре видно, що воно зняте на телефон без якісної стабілізації. При 30 кадрах в секунду підсумкове враження вже позитивніше, проте смартфони з режимом 8К/30fps лише починають з’являтися на ринку. В іншому, відео зняте в 4K при 60 кадрах за секунду з нормальною стабілізацією, навіть на 8К телевізорі виглядає набагато краще.

16 ГБ оперативної пам’яті

Скільки оперативної пам’яті насправді потрібно Android смартфону? Для найневимогливіших користувачів мінімумом є 4 ГБ ОЗУ, для більш вимогливих, які хоча купити апарат на кілька років використання, підійде 6 ГБ. Для ігор, стримінгу, перегляду відео та реально швидкої роботи 8 ГБ ОЗУ буде більш ніж достатньо.

У той же час виробники дорогих телефонів намагаються створити в нас враження, що чим більше оперативної пам’яті, то плавніше все працюватиме. Тут можна відповісти приказкою, які знають фанати Linux: “вільна оперативна пам’ять = марна оперативна пам’ять”. Навіть для найвимогливіших геймерів 12 ГБ ОЗУ вистачає з надлишком, половина пам’яті просто не заповнюється. Але виробники на цьому не зупинилися, деякі вже пропонують зміни з 16 ГБ ОЗУ. Чому в мобільному має бути більше оперативної пам’яті, ніж, наприклад, у ноутбуці чи комп’ютері? У цьому немає жодного сенсу.

Зі штучною втратою карт microSD ми звикли доплачувати за більший обсяг постійної пам’яті, яка для користувачів є набагато важливішим параметром, ніж оперативна пам’ять. У старших конфігурацій з ємним сховищем збільшена ОЗУ зазвичай йде «на додачу», за який ви, звичайно, доплачуєте, але в переважній більшості випадків вона просто не буде використовуватися.

Тому думайте головою і не купуйте смартфони через функції, які вам не потрібні.