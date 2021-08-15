Як полюбити роботу не тільки через високу зарплатню: 6 лайфхаків
Ті, хто ходить на роботу тільки тому, що платять гроші – це нещасливі люди. Робота повинна приносити задоволення. Але що робити, якщо посада вам не дуже подобається, як і місце діяльності, але йти не хочеться через високу заробітну плату?
Є 6 хитрощів, які допомагають любити роботу.
1. Не влаштовуйтеся навіть на високооплачувану роботу, якщо вона вам не дуже подобається
Краще попередити виникнення проблеми, ніж потім боротися з її наслідками. Відразу вибирайте посаду до душі – щоб подобалася. Можливо на ній грошей будуть платити менше, зате і нерви не витрачаються. Ідеально, якщо є вакансія, яка дуже подобається, і зарплата хороша.
2. Ходіть на роботу пішки або переміщайтеся на велосипеді
Повірте, якщо так добиратися до офісу, то настрій протягом дня буде краще. По-перше, фізичні навантаження сприяють виробленню певних гормонів, що дають відчуття радості. По-друге, поки йдете на роботу пішки, можна зустріти на своєму шляху багато цікавого.
3. Творіть на роботі
Не просто виконуйте нудні обов’язки, а вкладайте душу, розвивайтеся, застосовуйте творчий підхід, вирішуйте завдання нестандартно. Створювати завжди цікавіше, ніж повторювати.
4. Зробіть свій робочий простір комфортним і креативним – якщо останнє можливо
Як мінімум, потрібно все зручно розкласти і розставити, можна додати домашнього затишку, якщо це в вашій компанії не заборонено.
5. Записуйте важливе і приємне
Часто приходить відчуття, що на роботі нічого цікавого і корисного немає. Потрібно аналізувати. Кожен день записуйте, який позитивний досвід отримали, що позитивного сталося, за що можна подякувати долі в цей день. Повірте, набереться багато цікавого.
6. Чекайте від кожного нового дня на роботі позитиву
Можна сказати – дива. Дуже важливий настрій. Якщо ви йдете в офіс, як на каторгу, то нічого доброго не вийде. Завжди і всюди необхідний позитив.
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