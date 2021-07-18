Розумний хід: Xiaomi “роздає” по 75 000 доларів

Китайська Xiaomi славиться швидкістю завоювання ринку смартфонів по всьому світу. У цій компанії працюють тисячі співробітників, які є надією на світле майбутнє і справжньою опорою. Хоч яким би не був хорошим власник, без видатних в плані знань людей обійтися бренд не може.





Заохочує компанія своїх працівників за успіхи досить щедро: ще минулого тижня стало відомо про те, що Лей Цзюнь був особисто зацікавлений в тому, щоб нагородити своїх працівників преміальними виплатами у вигляді пакету акцій компанії. На це було виділено понад 70 мільйонів акцій.

Виходячи з того, що зараз акції Xiaomi торгуються за ціною приблизно в 3.3 $, їх загальна вартість склала близько 240 мільйонів доларів США. Такий “подарунок” розрахований на трохи більше, ніж 3900 співробітників компанії.

Близько семисот з цих співробітників – молоді інженери, дизайнери, тестери й інші видатні та перспективні співробітники компанії. Вони, в свою чергу, отримали понад 16 мільйонів акцій (в сумі ~ 53 млн. доларів США). Виходить, що подаровано кожному з цих співробітників було по 75 тисяч доларів США.

Офіційне звернення власника Xiaomi Лей Цзюня до фанатів в соціальній мережі Weibo

Більш того, Xiaomi вже заявила про те, що в майбутньому заохочення торкнеться ще більшого числа працівників компанії (близько 12-ти тисяч).

Xiaomi і, зокрема, Лей Цзюнь молодці – така турбота про співробітників не може залишатися непоміченою. Співробітники, які отримали таку премію, швидше за все, будуть мотивовані на створення нових продуктів ще більше.

Здається, що мотивація – головний “задум” власника Xiaomi. Така практика застосовувалася до співробітників цієї ж компанії і в 2020-му році: тоді співробітникам було передано більше 10-ти мільйонів акцій, які в сумі мали вартість приблизно в 28.3 мільйона доларів.

Що в підсумку? Акції Xiaomi виросли в ціні у порівнянні з минулим роком (2.7 $ в 2020-му році, 3.3 $ в даний час), а співробітники отримали ще більші преміальні. Звичайно, зі сторони математика досить проста, але очевидно, що за цим стояла копітка і наполеглива робота кожного працівника.

Хвалити або лаяти главу Xiaomi за таку “мотивацію” – справа кожного. Але факт залишається фактом: компанія прогресує, штаб співробітників ставало все більше, а люди “ззовні” відносяться до компанії лояльніше. Навіть незважаючи на досить велике падіння акцій компанії у вартості за останні пів року, Xiaomi знаходить спосіб привернути людей до себе.