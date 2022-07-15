Перераховано звички українців, які вбивають смартфон

Ми використовуємо смартфон так, як нам зручно, і не замислюємося про те, що деякі дії можуть завдати пристрою шкоди. Які з наших звичок здатні зменшити термін служби гаджета чи навіть вивести його з ладу?





Ви користуєтесь смартфоном за екстремальної температури

Якщо ви використовуєте гаджет у спекотний день на пляжі або навпаки – у двадцятиградусний мороз, то у нас для вас погані новини.

У таких умовах смартфон стрімко розряджається і витрачає більше часу на зарядку, а його батарея зношується набагато швидше, адже літій-іонні акумулятори не пристосовані для роботи за екстремальних температур.

Та й загалом, якщо ви помітили, що смартфон нагрівся , відкладіть його на якийсь час убік і дайте йому охолонути.

Ви неправильно підібрали зарядний пристрій

До вибору зарядного пристрою необхідно підійти відповідально. Те, що ваш гаджет здатний заряджатися від нерідного кабелю чи вилки, не означає, що це проходить для нього без наслідків. По-перше, при цьому знижується швидкість заряджання, по-друге, неякісний зарядний пристрій може знизити термін служби батареї або пошкодити порт для заряджання.

Не обов’язково купувати саме рідний зарядник, він просто має бути сертифікований для вашого пристрою.

Ви неправильно заряджаєте смартфон

Хоча час нікель-кадмієвих акумуляторів уже минув, багато хто все ще заряджає смартфон по-старому: чекають повної розрядки батареї, після чого поповнюють її до 100%.

Пам’ятайте, що тривалість життя акумулятора залежить від кількості циклів заряджання. Тому тримайте його заряд на рівні 20-80%, не дозволяйте повністю розрядитися і не заряджайте на повну – цим ви шкодите батареї.

Під час заряджання смартфон може нагріватись, але не екстремально. Тому не кладіть гаджет під подушку та не запускайте енергоємні програми. В ідеалі – взагалі не користуйтеся ним у цей час.

Ви завершуєте роботу програм вручну

Ми вже розповідали про те, чому не варто примусово закривати програми . Сучасні смартфони використовують алгоритми, які дозволяють економити енергію при перемиканні з активного режиму на фоновий. А ось на завершення роботи та повторний запуск програми потрібно набагато більше ресурсів. Так що своїми діями ви не допомагаєте пристрою заощаджувати заряд, а скоріше навпаки. Як результат – смартфон швидше нагрівається, а батарея раніше вийде з ладу.

Ви не завантажуєте оновлення

Не варто ігнорувати повідомлення про оновлення програмного забезпечення для смартфона , а також оновлення окремих програм. У нових версіях зазвичай не тільки виправлені помилки, але й покращено параметри безпеки з урахуванням нещодавно виявлених уразливостей .

Без оновлень пристрій працюватиме повільніше, а ризик кібератак значно зросте.

Ви завантажуєте шкідливе ПЗ

Навряд чи ви робите це навмисно, але, на жаль, таких додатків більше, ніж здається, і часом вони маскуються під щось абсолютно безневинне, на зразок ліхтарика для смартфона .

Такі програми здатні вкрасти вашу особисту інформацію, аж до паролів та банківських даних або навіть надати кіберзлочинцями доступ до камери та мікрофону вашого смартфона.

Повністю убезпечити себе від шкідливого ПЗ не вийде, але все ж таки скачуйте тільки офіційні додатки з фірмових магазинів з великою кількістю відгуків і хорошим рейтингом.

Ви користуєтеся громадськими мережами Wi-Fi

Громадський Wi-Fi – це дуже привабливо, але, на жаль, небезпечно. Як правило, такі точки доступу не зашифровані або мають дуже слабкий рівень шифрування. Це дозволяє зловмисникам досить легко викрадати дані з пристроїв.

Якщо ви не готові відмовитися від Wi-Fi у громадських місцях, вибирайте мережі, захищені паролем, а також не використовуйте банківські програми та не вводьте жодні логіни та паролі.