Вибір комп’ютерного процесора: що слід врахувати користувачеві

Сучасні комп’ютерні процесори пропонуються покупцям у безлічі конфігурацій. Щоб придбати найкращий варіант CPU, слід враховувати тип приладу, кількість ядер, тактову частоту, тепловиділення та багато інших нюансів. Експерти E-Katalog радять ознайомитися з основними критеріями вибору цієї комп’ютерної складової.

Виробник

На сучасному ринку процесорів небагато гравців, тому обирати прийдеться з моделей AMD та Intel, що мають свої особливості. За результатами синтетичних тестів і професійних програм, в іграх демонструють більшу продуктивність процесори від Intel, адже у них велика тактова частота й достатня кількість ядер. У робочих застосунках і стримах краще себе показують моделі AMD, оскільки багатопотокові завдання даються їм значно легше.

Кількість ядер

2 ядра. Процесори з двома ядрами підходять для виконання нескладних офісних завдань: створення текстових і графічних документів, роботи з таблицями або презентаціями, інтернет-серфінгу, перегляду відеоконтенту тощо.

4–6 ядер. Така конфігурація допоможе вирішувати ресурсомісткі завдання, зокрема працювати з контентом на професійному рівні.

8+ ядер. ЦП цього рівня можуть пропонуватися в парі з дискретною графічною картою та найчастіше використовуються як основна складова потужних ігрових ПК.

Тактова частота

Тактову частоту процесорів можна умовно розподілити на 3 основні категорії:

До 3 ГГц. Такі CPU підходять для роботи з офісними програмами та належного виконання нескладних комп’ютерних завдань. 3–4 ГГц — універсальні рішення для роботи, ігор та інших розваг. Від 4 ГГц. Орієнтовані на виконання ресурсомістких завдань і повноцінну роботу в режимі багатозадачності.

І наостанок: щоб підвищити енергоефективність та оптимізувати співвідношення «якість-ціна», краще обирати гібридні моделі (об’єднання центрального процесора з графічною підсистемою). Такі CPU дозволяють розв’язувати задачі будь-якої складності, редагувати фотографії, відтворювати HD-відео, а також запускати невибагливі ігри.