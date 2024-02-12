Як за допомогою смартфона можуть списати гроші українців

Ми живемо в епоху цифрової революції – всі банківські операції вже проходять за допомогою смартфонів. Скоро і фізичних відділень банків не буде – все можна робити віддалено. Практично у кожного є рахунок у банку і додаток для здійснення фінансових операцій. Звичайно, це зручно, але не завжди безпечно. Поговоримо про наболіле – про те, як можуть списати ваші гроші зі смартфона.

Ви винні самі

Дуже часто зловмисники телефонують і представляються співробітниками банку, а користувач, довіряючи їм, сам робить ті чи інші маніпуляції за допомогою SMS або банківського застосунку. Наприклад, кажуть одноразові коди операцій або здійснюють ті чи інші маніпуляції в додатку. Тут працює залізне правило – не потрібно нікому казати ніякі коди і робити те, що вас просить співробітник банку.

Якщо є сумніви, то самі зателефонуйте в банк або ж відвідайте найближчий офіс. Пам’ятайте – ті, хто просить вас здійснити будь-які банківські операції, у 99% випадків це шахраї, яким потрібно отримати ваші гроші.

Винні віруси в смартфоні

Смартфон – архітектурно являє собою комп’ютер. Який, як і будь-яка цифрова система, схильний до злому. Деякі віруси вміють відстежувати SMS-повідомлення: читати, надсилати і перехоплювати. Зовсім просунуті віруси можуть отримувати доступ до даних від банківського додатка.

Як захиститися?

Не варто користуватися смартфоном із застарілою операційною системою. Не варто відключати оновлення ОС і банківського додатка. У разі, якщо ви завантажуєте на свій пристрій файли із сумнівних джерел, у вас має бути встановлений платний антивірус. Будьте обережні під час переходу за посиланнями з незрозумілих джерел, де після переходу вас попросять щось встановити або дати якийсь дозвіл. Користуйтеся тільки перевіреними додатками з офіційних магазинів додатків.

Ну і, звичайно, найкращий спосіб – прив’язати банківський рахунок до звичайної кнопкової дзвонилки. Такий телефон не має доступу в інтернет і на нього не можуть бути встановлені застосунки. А це означає, що ви будете досить надійно захищені від вірусів. Перехопити SMS від банку практично неможливо, якщо немає доступу до самого пристрою.

Ви самі дасте свій смартфон незнайомій людині

А можна від вас зателефонувати? Запитує у вас незнайомець. Не варто давати свій смартфон дзвонити, максимум – самі набираєте номер і даєте в руки незнайомцю (не забуваємо про те, що він ще й може втекти з вашим гаджетом). Не варто давати малознайомій людині щось робити у вашому пристрої.

А якщо вже вам потрібно дати в руки гаджет незнайомцю, то використовуйте спеціальний гостьовий режим, в якому йому не буде доступно те, що ви самі вкажете.

Пам’ятайте! Цифрова безпека – запорука вашого фінансового здоров’я!