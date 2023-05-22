Українцям пояснили, що робити, коли телефон став погано ловити інтернет

Якщо на телефоні починає погано працювати інтернет, причину можна визначити самостійно. Розкажемо, чому погано ловить мобільний інтернет та що з цим робити.

Не працює конкретний тип мережі

Високе навантаження на певну мережу (наприклад, 4G) може призвести до того, що інтернет погано ловить. Абоненти часто скаржаться на цю проблему за межею міста, на дачних ділянках тощо. Виправити нестабільний зв’язок можна, якщо в налаштуваннях тимчасово переключити мережу з 4G на 3G. Вона найчастіше менш навантажена, тому швидкість хоч і поменшає, але мобільний інтернет буде стабільним.

У налаштуваннях смартфона ця опція знаходиться в розділі мобільних даних і називається «Пріоритетний тип мережі». Знайти її можна і за допомогою внутрішнього пошуку за налаштуваннями.

Проблеми у навколишній місцевості

Якщо інтернет почав погано працювати там, де абонент рідко буває (наприклад, у підвальних приміщеннях або на природі), то причина найчастіше полягає саме у непридатній для хорошого сигналу місцевості. Можна спробувати вийти на відкритий простір, щоб зменшити кількість потенційних перешкод.

Проблема на боці мобільного оператора

Технічні роботи, поломки обладнання та інші проблеми можуть стати причиною повільного або нестабільного інтернету. Важливо враховувати і годинник пік – час, коли навантаження на одну базову станцію максимальне, через що виникають неполадки зі зв’язком. Якщо інтернет починає погано ловити стабільно в той самий час, допомогти може перехід на інший тип мережі або зміна провайдера зв’язку.

Проблеми у SIM-карті

Постійні проблеми з мобільним інтернетом можуть вказувати на проблеми з SIM-карткою. До них відносяться:

Тривалий термін її використання після 3-5 років роботи SIM-карту бажано змінювати на нову, так як контакти на її корпусі з часом стираються.

Пошкодження або надломи – SIM-картку варто уважно оглянути та перевірити її цілісність. Якщо на ній є хоча б мінімальні тріщини, це вплине на її роботу.

Контакт із водою — якщо смартфон нещодавно падав у воду або намокав, волога могла пошкодити SIM-картку.

Уважно подивитись потрібно і на лоток під SIM. У ньому не повинно бути бруду або пилу – його і саму карту рекомендується протерти сухою тканиною, щоб унеможливити ці моменти.

Важливо! Дізнатися, чи справді проблема у SIM можна, якщо вставити в смартфон іншу картку (наприклад, взяти в іншого члена сім’ї). Якщо вона працює зі збоями, значить причина в пристрої.

Несправність смартфона або його тимчасовий збій

Сам телефон може спричинити поганий зв’язок. Якщо звичайне перезавантаження не допомогло, варто спробувати перезавантаження модулів за допомогою авіарежиму його потрібно активувати, а потім вимкнути через кілька секунд.

Проблема може полягати й у поломці пристрою. Таке трапляється під час падіння, ударів або контакту з водою. Дізнатися про це вийде, якщо віднести смартфон на діагностику до сервісного центру.

Причина в оновленні телефону

Якщо в якийсь момент мобільна мережа почала працювати погано, то варто звернути увагу на оновлення смартфона:

Інтернет може почати погано ловити, якщо він давно не оновлювався.

Причиною могла стати і ручна перепрошивка, яка виявилася невдалою чи неправильною.

Виправити проблеми з оновленням ПЗ допоможе повторна перепрошивка, але за недостатнього досвіду її краще довірити фахівцям.

Проблема у конкретному додатку

Трапляється так, що проблема зовсім не в інтернеті, а в окремому додатку. Наприклад, якщо в браузері не вантажаться сторінки, а соціальні мережі працюють стабільно, то швидше за все проблема в мобільному браузері. Потрібно оновити програму, якщо є доступні оновлення, а якщо не допомогло — переінсталювати програму.