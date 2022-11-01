Вышла новая камера GoPro 11: чем удивила новинка?

Американская компания GoPro выпустила очередную новинку, обновленную камеру GoPro 11. Бренд занимает лидирующие позиции на рынке экшн-камер каждый раз удивляя поклонников еще более технологичными девайсами, аналогов которых нет больше ни у кого. Предыдущая модель GoPro 10 имеет отличные характеристики, поэтому пользователи с нетерпением ждали чем удивит бренд на этот раз. Обновления действительно ощутимы. GoPro HERO11 стала настоящим флагманом и ее уже можно купить в некоторых магазинах Украины, например, в Skay.ua.

Какие обновления получила GoPro 11?

Отметим, что новинка представлена ​​в том же корпусе, что и Hero 10 Black. Главной ее изюминкой стал новый датчик с разрешением 27 Мп. Среди других обновлений:

Новый объектив с еще лучшим полем зрения. Камера будет распознавать даже самые быстрые моргания. Увеличенный сенсор. Теперь это 1/1,9 сенсор 8:7. GoPro HERO 11 “умеет” ловить и записывать новые 10-битные цвета. Что касается разрешения, то оно остается таким, как у предыдущей модели: 4K при 120 кадрах в секунду. Новые режимы FullFrame и HyperView позволяют делать видео и фото в формате 8:7 или 16:9. В новой модели будет система стабилизации HyperSmooth 5.0. Камера получила много новых режимов, в частности slow-mo, возможность снимать звездное небо в движении, возможность рисовать светом в темное время суток, снимать яркие кадры во время езды на автомобиле и фиксировать горизонт при повороте камеры на 360 градусов.

Также новинка, как и ее предшественница, может применяться на глубине 10 метров и имеет аккумулятор емкостью 1720 мА·ч. Среди обновлений стоит упомянуть и аккумулятор Enduro. В предыдущих моделях он продавался как аксессуар, а теперь идет по умолчанию.

Для кого предназначены экшн-камеры?

Некоторые задаются вопросом для кого предназначены экшн-камеры. Многие ошибочно думают, что это гаджеты, которые подходят исключительно тем, кто занимается фотографией и видео на профессиональном уровне. Но на самом деле по статистике GoPro чаще всего покупают для следующих целей:

семейные фотосессии. Большую профессиональную камеру не хочется брать каждый раз на прогулку и с маленькими детьми это не удобно, а компактная экшн-камера — это то, что нужно;

съемки с животными. Заграницей популярно не только фотографировать домашних любимцев, но и закреплять на них камеру для забавных и интересных кадров;

фото и видео вечеринок, концертов. Камера отлично ловит кадр в движении/ночью/при свете софитов и при этом совсем не мешает танцевать и отдыхать.

Также это незаменимая вещь для путешествий, а особенно для поклонников активного отдыха, например катание на лыжах. В процессе спуска с горы можно сделать немало удачных кадров.

Почему GoPro лучше существующих на рынке аналогов?

GoPro считаются лучшими на рынке. Они есть у известных спортсменов, велосипедистов, лыжников, парашютистов, а также на селфи палках у миллионов пользователей по всему миру. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, нет экшн-камеры, которая имела бы столько аксессуаров благодаря которым ее можно прикрепить куда угодно и как угодно. Во-вторых, GoPro подключается к планшету или компьютеру и прямо из гаджета можно управлять съемкой. В-третьих, это множество режимов съемки.

GoPro – лидеры на рынке и именно с этим названием у большинства ассоциируются экшн-камеры.