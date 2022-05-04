Що потрібно знати про вибір бездротової миші

Про зручність бездротової миші суперечки серед користувачів ніколи не вщухнуть. Одна категорія користувачів вважає, що миша без дротів – це дуже зручно та практично. А інша частина користувачів нерідко упускає маніпулятор зі столу. Дротова мишка, як правило, повисне на дроті і нічого їй не буде. А бездротова може отримати критичні пошкодження – часто після падіння зі столу у такого аксесуара відвалювалися кнопки.





У цій статті ми не розглядатимемо форму миші, кількість кнопок та інші фактори — мова йтиме саме про те, що потрібно знати, якщо ви вибираєте девайс, який працює без проводів.

Тип живлення

Бездротова миша може бути на батареях або акумуляторах. Також існують моделі, які мають док-станцію для підзарядки – це зручно, не потрібно підключати девайс по USB. Достатньо покласти мишу на підставку. Якщо ж усередині миші звичайні AA/AAA батареї, їх можна також замінити акумуляторами. Але практика показує, що заряджати AA/ААА акумулятори потрібно частіше ніж один ресурс потужних батарейок.

Тип сенсора

На сьогоднішній день бувають оптичні та лазерні маніпулятори (гіроскопічні ми не розглядаємо через їхню низьку популярність). Лазерний девайс точніший і споживає менше енергії. Тільки ось і ціна у лазерної миші буде на порядок вищою, ніж у оптичної. Як правило, лазерні миші використовують користувачі, яким важлива висока точність переміщення курсору. Оптична буде швидше розряджатися – світлодіоду потрібно набагато більше енергії, ніж крихітному лазерному променю.

Тип бездротового зв’язку

Умовно, є три покоління технології радіоканалу для таких пристроїв.

1 покоління – пристрій працювало на частоті 27 МГц. Дуже часто на таку мишу діяли різні перешкоди, курсор стрибав. До того ж, якщо купити дві миші одного виробника та використовувати їх в одному приміщенні, то відбувається плутанина та однією мишкою можна керувати двома ПК. Від технології вже відмовилися, але можливо такі девайси продаються на сайтах з китайськими товарами.

2 покоління – частота 2,45 ГГц. На цій частоті працює більшість сучасних бездротових мишок. Девайси другого покоління позбавлені недоліків пристроїв, які працювали на частоті 27 МГц.

Таким аксесуарам потрібний був так званий USB донгл. Це такий маленький пристрій, який вставляється в USB порт ПК і приймає сигнал з миші. Як правило, у разі втрати донгла мишу можна викинути – підібрати інший в більшості випадків неможливо.

3 покоління – Bluetooth миші. Плюс такого девайсу в тому, що йому не потрібен USB свисток. Але варто розуміти, що якщо у всіх ноутбуках є модуль Bluetooth, то в системному блоці його може не бути. Bluetooth маніпулятори найпрактичніші – вони позбавлені всіх мінусів мишей 1 та 2 покоління.

Також є девайси, які вміють підключатися як за допомогою донгу по радіоканалу, так і з Bluetooth або навіть Wi-Fi. Природно, універсальний маніпулятор буде коштувати набагато дорожче, ніж пристрій з одним типом підключення.