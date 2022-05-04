Китайські хакери атакували державні органи Росії

Російські органи влади зазнали ряду кібератак з боку китайського АРТ-угруповання. Про це повідомила група аналізу загроз (TAG) Google у своєму звіті, присвяченому кібер-активності у Східній Європі.





Google TAG – команда експертів у галузі кібербезпеки, що захищає користувачів Google від атак державних хакерів. У попередніх звітах група згадувала про атаки того ж хакерського угруповання, що торкнулися не лише Росії, а й інших країн регіону – України, Казахстану та Монголії.

“Хакери продовжують тривалі кампанії проти російських урядових організацій, включаючи МЗС”, – сказав інженер з безпеки Google TAG Біллі Леонард. “За останній тиждень TAG виявила нові загрози, що торкнулися кількох російських оборонних підрядників і виробників, а також російську логістичну компанію”.

Команда фахівців Threat Analysis Group (TAG) компанії Google виявила свідчення того, що кілька хакерських угруповань використовують тематику військового конфлікту на території України для крадіжки облікових даних через шкідливі електронні листи та посилання.

Нещодавно компанія Secureworks помітила ще одне китайське державне угруповання під назвою Mustang Panda. Хакери займалися атаками на російських чиновників та військових за допомогою бекдору PlugX.